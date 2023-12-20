Захарова в эфире белорусского ТВ переврала слова Борреля 1 20.12.2023, 8:33

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Мария Захарова

Представитель МИД России оскандалилась искаженной цитатой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью белорусскому пропагандистскому телеканалу «Беларусь 1».

В нем она много сокрушалась о «лицемерии Запада», рассуждала о «фашизме» и «антифашистском движении», а также предположила, что «НАТО бы вернулось к рабству», если бы у него появилась такая возможность. Но главное — по-своему интерпретировала слова Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Поэтому мы говорим, что глобальное большинство не приемлет диктата, в основе которого вот эта сегрегация, ощущение исключительности, превосходства по праву, себе присвоенному, колониализма. Дали бы возможность рабов иметь, мне кажется, что все НАТО к этому вернулось», — заявила Мария Захарова.

Чтобы «усилить» свой последний «тезис», она вспомнила Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Жозеп Боррель проговорился, он сказал за весь западный мир: «Мир делится на две части: на прекрасный сад и дикие джунгли, которые должны работать в пользу прекрасного сада», — сказала официальный представитель МИД РФ.

А он на самом деле так говорил?

Нет, это интерпретация его фразы, из которой Мария Захарова, видимо, запомнила только слова «сад» и «джунгли».

13 октября 2022 года на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге Жозеп Боррель, разъясняя внешнеполитическую идею Евросоюза, сравнил Европу с садом, а весь остальной мир — с джунглями.

«Европа — это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения», — сказал он.

«Остальной мир, большая часть других стран мира — это джунгли. А джунгли могут совершить вторжение в сад. Садовники должны заботиться о саде, но они не будут его защищать при помощи выстраивания стен», — добавил Боррель.

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