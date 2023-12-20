Путин и Шойгу стали основными соперниками

Путин и Шойгу стали основными соперниками1
- Александр Невзоров
- 20.12.2023, 8:45
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Оба врали вдохновенно, но сосредоточенно.
Самый зажигательный предновогодний конкурс врунов состоялся на коллегии Минобороны РФ.
Основными соперниками оказались Путин и Шойгу.
Надо отдать должное конкурентам: оба врали вдохновенно, но сосредоточенно, сохраняя серьезное выражение лиц.
Зал тоже проявил себя наилучшим образом: никто ни разу не заржал.
Это было нелегко, ибо вранье, как министра, так и президента, местами переходило в чистое, и действительно, очень смешное клоунничанье.
Изучать, анализировать или опровергать забавные враки Путина и Шойгу нет смысла.
Ничего новенького соперники не изобрели: нелепые цифры, идиотические выкладки, фантазийные аргументы. Все, как полагается на обычном конкурсе врунов.
Надо понимать, что такие конкурсы завораживают и гипнотизируют русского обывателя.
Всякий «отчет начальства» перед ведомством и народом - это самый крупный калибр госпропаганды.
Конкурс призван расплющить все надежды, деморализовать, парализовать любое сопротивление в стране.
Для этого «с потолка» берутся любые произвольные цифры и сочиняются данные.
Все это с важным видом «втюхивается» уже отравленному телевизором народу.
Заходит такое вранье очень хорошо и на несколько дней накачивает патриотов восторгами, а реалистов - унынием.
Александр Невзоров, t.me