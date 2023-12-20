Новогодний салат в Беларуси в этом году будет самым дорогим 20.12.2023, 8:50

«Индекс оливье» в разы обогнал инфляцию.

«Индекс оливье» от «Белсата» в этом году показал наивысший рост цен за все времена наблюдения за ценами на составляющие популярнейшего новогоднего салата. И этот рост намного выше официальной инфляции в Беларуси.

«Белсат» составляет «Индекс оливье» с 2018 года. В нем мы оцениваем изменения расходов белорусов на приготовление салата – ту инфляцию, которую на себе могут почувствовать обычные беларусы. И этот год показал самый высокий рост цен на новогодний салат.

В этом году, как и раньше, журналисты «готовили» салат по стандартному рецепту, включающему 4 картофелины, 2 моркови, 500 граммов «Докторской» колбасы, 5 куриных яиц, 4 маринованных огурца, банку консервированного горошка и 200 граммов майонеза.

Как и всегда, журналисты сравнивали цены на утро 18 декабря в популярном среди белорусов онлайн-магазине с доставкой. Как и всегда, мы брали те продукты, что и раньше. Если же их не было, то мы старались выбирать те продукты, которые выглядят наиболее близкими по характеристикам.

Ранее лидером по росту цен был как раз 2018 год – тогда составляющие «Оливье» выросли в цене на 11,3%. В 2019 году салат стал дороже только на 0,44%, а в 2020-м – на 6,1%. В 2021 году салатная инфляция составила 9,94%. А в 2022-м стоимость приготовления даже снижалась – на 4,45%.

А вот в этом году салат «Оливье» в Беларуси подорожал на 15,93%. Это рекорд нашего рейтинга. И фактически в три раза больше официальной инфляции. По данным Белстата, в ноябре годовая инфляция составила лишь 5,4%. А продукты, хоть и подорожали больше – на 6,1%, все равно не дотягивают до «Индекса оливье».

При этом дороже стали не все составляющие. Например, морковь подешевела на 9,31%, яйца – на 3,85%, картофель – на 1,11%, а маринованные огурцы – на 0,48%. Вместе с тем рост цен вареной колбасы (на 7,42%), горошка (на 61,27%) и майонеза (на 67,15%) привел к существенному подорожанию итогового салата. В целом салат в этом году стоит 17 рублей 75 копеек, что на 2 рубля 44 копейки больше, чем в прошлом году.

По сравнению с 2017 годом приготовление салата «Оливье» стало дороже на 44,37%.

Тем не менее, если покупать самые дешевые продукты, то салат можно сделать дешевле на 5 рублей 23 копеек. И в таком случае он будет даже дешевле, чем самый дешевый салат был в прошлом году – правда, только на 4 копейки.

Непонятный майонез

Что интересно, официальная статистика Белстата не заметила подорожания ни майонеза, ни горошка за прошлый год. Так, по данным Белстата, в ноябре 2023 года майонез в Беларуси стоил на 6,63% меньше, чем в ноябре 2022 года. Горошек (вместе с фасолью) за это же время подешевел еще больше – на 16,5%. При этом наши данные показывают, что подорожал не только майонез из нашего обычного списка (на 67,15%), но и его самый дешевый аналог – на 56,2%. А вот самый дешевый горошек, по нашим данным, действительно подешевел, правда, только на 4,96%.

Причины такого расхождения в цене майонеза остаются неизвестными. Опрошенные «Белсатом» эксперты не смогли этого объяснить. В последнее время в соседней России наблюдается сильный рост цен на яйца, входящие в состав упомянутого соуса. Однако майонез из нашего анализа относится к белорусскому, а не российскому производству, а цены на яйца, даже по нашим данным, в Беларуси за год снизились.

В целом же лучшим совпадение «Индекса оливье» и официальной инфляции было в 2021 году. Тогда разница между показателями составляла лишь 0,03 процентных пункта.

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