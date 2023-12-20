«Детей колоннами вывозили в Беларусь» 4 20.12.2023, 9:04

2,208

Фота: Алексей Талай / vk.com

О каких преступлениях Лукашенко может рассказать суду в Гааге полковник военной разведки РФ.

Бывший полковник военной разведки Минобороны России Игорь Саликов, служивший также в ЧВК Вагнера и ЧВК «Редут», заявил о готовности рассказать в Международном уголовном суде (МУС) о военных преступлениях России.

Как пишет нидерландское издание EenVandaag, Саликов прилетел амстердамский аэропорт Схипхол 18 декабря и явился в Королевскую военную полицию.

Корреспондент EenVandaag общался с российским военным по видеосвязи, у издания также есть заявление экс-военнослужащего в МУС.

Игорь Саликов утверждает, что отслужил 25 лет сначала в российской армии, затем — инструктором в ЧВК Вагнера, в составе которой принимал участие в боевых действиях в Сирии и нескольких африканских странах. Участвовал в войне против Украины в 2014 и в 2022 годах

Саликов говорит, что аннексия Крыма в 2014 году и последующий захват территорий в Донецкой и Луганской областях стали результатом «хорошо продуманной пропагандистской кампании».

«Референдумы» в самопровзглашенных «ДНР» и «ЛНР» он называет сфальсифицированными. По его словам, для обеспечения «правильного» решения применялись давление, физическая сила, взятки, шантаж и фальсификации результатов голосования.

В 2022-м Саликов принимал участие во вторжении в Украину, командовал подразделением ЧВК «Редут». Он утверждает, что был свидетелем преступлений российской армии, в частности «операций под фальшивым флагом» на Донбассе с целью обвинить украинскую армию в нарушении соглашений, «зверств против мирного населения», пыток и казней военнопленных.

«Я видел, как люди из спецслужб вывозили большое количество детей без родителей через границу в Беларусь», — заявил Саликов. По его словам, их вывозили «целые колонны сотрудников ФСБ на легковых машинах и небольших микроавтобусах».

Экс-военнослужащий утверждает, что приказы обычно поступали непосредственно из Министерства обороны, а иногда из Кремля. В незаконных операциях часто участвовали ГРУ и ФСБ.

Журналисту Саликов сообщил, что, будучи в армии, отказался выполнить приказ об убийстве мирных жителей, после чего его отдали под трибунал, но он смог сбежать из России.

Мужчина утверждает, что хочет обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, потому что «потерял веру в дело России». Он понимает, что для него может быть опасно, «но дело в том, что я всю жизнь находился в опасности». Для него важнее всего безопасность его семь и он намерен добиваться в Нидерландах политического убежища.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».