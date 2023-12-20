Путь мандарина: как везут в Беларусь самый новогодний фрукт 20.12.2023, 9:16

Стало известно, что влияет на его цену на праздничном столе.

Мандарины с советских времен считаются в Беларуси новогодним фруктом. И этот тренд не изменился с годами: мандарин остается лидером потребительских предпочтений. Office Life рассказывает, как и откуда к нам приезжают мандарины и от чего зависит их цена.

Зимой едим клементины из Европы, летом — мандарины из ЮАР и Аргентины

В советское время мандарины появлялись в продаже только ближе к Новому году. Именно поэтому они и стали ассоциироваться с праздником. Помните наверняка фирменные наклейки в виде черного ромбика с надписью Maroc? Это означало, что мандарины привезли из Марокко.

Эта страна и сегодня, по словам импортеров и дистрибьюторов, считается одним из главных поставщиков мандаринов в Беларусь. Правда, в этом году в Марокко была сильная засуха, и цитрусовый фрукт может оказаться не таким сочным, как обычно. Неблагоприятные погодные условия отразились и на цене: урожай оказался меньше — соответственно, и стоимость плодов выше.

Кроме Марокко, во времена СССР фрукт везли в Беларусь из Грузии.

Однако сейчас мандарины к нам импортируют не только зимой, а на протяжении всего года. Это связано с хорошей логистикой и коммуникацией между странами. При этом появляются новые сорта мандаринов и удобрений, которые помогают фруктам раньше созревать — в итоге сезон плодоношения продлевается.

С ноября по январь на прилавках магазинов и рынках в основном продаются клементины. Это гибрид мандарина и маленького апельсина.

— Покупатель не всегда отличит клементины от мандаринов, но в реальности все больше любят клементины. Они более круглые по форме, у них сладкий вкус, они сочные и легко чистятся, — объясняет директор компании-поставщика фруктов «Камгорис» Сергей Седура.

Сейчас перед Новым годом к нам в основном поставляют клементины из Италии, Греции и Турции. В целом с осени по лето, помимо европейских стран, в Беларусь везут мандарины из Египта, Грузии и Марокко, а уже летом — из Аргентины, ЮАР и Перу.

Интересно, что на вкус фрукта влияет и регион произрастания. Например, грузинский мандарин из Аджарии более кислый и приплюснутый, чем испанский и турецкий клементин.

Справка Office Life

По данным Белстата, в 2021 году в Беларусь поставили почти 18,56 тыс. тонн мандаринов. Больше всего — из Турции (8,9 тыс. тонн), Египта (2,9 тыс.), Пакистана (2,2 тыс.), Ливана (1,5 тыс.), Испании (1 тыс.) и из стран СНГ (1 тыс. тонн).

По клементинам статистика несколько отличается. Их за 2021 год в страну ввезли 16,5 тыс. тонн. Больше всего — из Испании (7,6 тыс. тонн), Марокко (3,8 тыс. тонн) и Италии (2,4 тыс. тонн).

Данные по импорту за 2022 и 2023 годы Белстат не публикует.

— У белорусских потребителей самый высокий спрос на мандарины в декабре. Этот фрукт так и остался с советских времен самым популярным в новогодние праздники. Летом мандарины продаются в разы хуже, — говорит начальник отдела закупки компании-импортера «Фрутреал» Андрей Думпа.

Сколько дней мандарин едет по Беларуси

Относительно новые для Беларуси направления поставок мандаринов — Иран и Китай. Фрукт из обеих этих стран есть в продаже. Причем из Китая везут беби-мандарины. Поскольку сейчас доставка оттуда занимает 50−80 дней, фрукт дозревает по пути.

Из европейских стран мандарины едут к нам до десяти дней. Это наземная перевозка через пункты пропуска с ЕС. Так как их стало меньше, дорога занимает в два раза больше времени.

Мандарины из Грузии доставляют через Россию, а из ЮАР, Чили и Аргентины — через порты в Клайпеде, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Например, фрукты из ЮАР через порт в Клайпеде едут к нам около 35−45 дней.

— Раньше мандарины из Турции везли самым простым маршрутом — через Украину. Теперь их доставляют или через ЕС, или через Россию, — отмечает Андрей Думпа.

Что влияет на цену фрукта

По данным МАРТ, в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022-го цены на все цитрусовые в Беларуси выросли на 18,1%.

Самые дорогие у нас сейчас беби-мандарины. Килограмм в Минске стоит в районе 20 рублей. Для сравнения: килограмм обычных европейских клементинов или мандаринов в среднем стоит около 7 рублей.

Цена фрукта зависит от многих факторов, в том числе от калибра. Самый ходовой у белорусского потребителя — второй и третий. Это средний по размеру мандарин. Килограмм такого на полке магазина будет стоить 6−7 рублей. Более мелкий мандарин калибром четыре или пять обойдется в 4−5 рублей.

В начале сезона, а он у нас стартует с ноября, стоимость будет выше, потом немного снизится и снова вырастет к Новому году. Уже с января и до конца зимы цена стабилизируется.

Чем выше урожай, тем дешевле фрукты. Например, если в этом году в Марокко засуха, то и мандарины оттуда не будут дешевыми.

По оценкам Андрея Думпы, цены на марокканские мандарины по сравнению с прошлым годом выросли на 30−50%, испанские и турецкие стоят как и раньше.

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