В центре Петербурга рухнул жилой шестиэтажный дом 20.12.2023, 9:27

Жители не хотели выселяться накануне обвала.

В центре российского Петербурга ночью обрушился флигель шестиэтажного расселенного жилого дома. Обошлось без жертв, сообщили власти. Российские СМИ публикуют фото и видео с места происшествия.

Расселение закончилось в последний момент, следует из слов главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука.

«Вы знаете, как мы переселяли этот флигель? Если бы вчера он не перевез последнего человека, то была бы беда. А он [выселяемый] не хотел», — цитирует чиновника издание «Фонтанка» (кто перевез человека, из его заявления неясно).

Обрушение произошло по адресу Гороховая, 73. Это бывший доходный дом, построенный в 1885 году в стиле эклектики и перестроенный в 1904 году, он находился на ремонте, пишет ТАСС.

Городские СМИ сообщали, что первая трещина в доме появилась накануне вечером. Сигнал о том, что здание рухнуло, поступило в 02:02, заявили в МЧС.

Жителей парадной, у которых общая лестница с этим флигелем, пока домой не впустят, их разместят в маневренном фонде, отмечает «Фонтанка».

«27 человек из соседнего дома эвакуировано. Из них 19 человек в гостиницу, восемь у родственников», — уточнили в МЧС.

Прокуратура начала проверку.

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