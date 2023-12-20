История с 20 рублями в приличном районе Минска получила продолжение 16 20.12.2023, 9:37

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Оказалось, что это не единственная схема предприимчивой девушки.

Елена собирает с минчан в Лебяжьем по 20 рублей (иногда получается и больше), но возвращать не спешит. После публикации этой истории в редакцию onliner.by написали еще несколько человек, которые утверждают, что это не единственная схема.

Купить продукты

Несколько читателей рассказали, что Елена подходила к ним в магазинах с просьбой оплатить покупки. Кто-то говорил, что нет денег, и отказывал, кто-то решал помочь.

— Я стоял на кассе, когда она подошла и попросила оплатить покупки: ее карта привязана к телефону, а он разрядился (в руках она при этом держала iPhone pro-модели). Одета была не бедно, и по лицу не скажешь, что она представитель неблагополучных слоев населения, — описывает Илья ноябрьскую ситуацию.

На кассе за продукты получилось около 30 рублей. Елена обещала отправить их на телефон через минут 15, как найдет зарядку. Для убедительности оставила свой номер.

Илья подождал час, потом позвонил несколько раз — номер был недоступен.

— Загуглил номер телефона, по первой ссылке нашел отзывы (как и герой статьи) о том, что это мошенница.

В этой ситуации 30 рублей не жалко. Возмущен лишь тем, что такой человек может в открытую, спокойно и безнаказанно заниматься этим не первый месяц (а может, и год). Лицо она не скрывает, на камерах магазина, может, что-то попало.

Похожая история у Максима, только она произошла уже в другом магазине и в декабре. Номер мобильного, фамилия и инициалы девушки совпадают.

— Она подходила на кассе самообслуживания. Сказала, что сел телефон и не может оплатить немного продуктов — на 23 рубля. Обещала, что сразу же переведет в приложении банка по номеру мобильного, как зарядит телефон, через 15 минут.

Снять квартиру

Еще более удивительная история случилась этим летом, там тоже засветился номер, с которым связывают Елену. В районе «Минск-Мир» к Кириллу примерно в два часа ночи подошла женщина и попросила помочь с оплатой квартиры на сутки.

Легенда была такой: приехала из Москвы, оплатить квартиру не получается из-за проблем с банковским переводом. Есть знакомый в Беларуси, но вот прямо сейчас он не может помочь «по техническим причинам».

Для убедительности Елена даже указала на какую-то квартиру в ближайшем доме.

— Доверие вызвал тот факт, что в этом районе часто снимают квартиры на сутки жители других стран, бывает, что приезжают из Москвы. У арендодателей этих квартир есть автоматизированная система, которая сообщает код ящика с ключом после перевода средств. И были случаи, немного похожие на этот (но заканчивалось все положительно).

Тогда Кирилл решил помочь 100 рублями, девушка обещала за 30 минут перевести деньги и оставила свой номер.

— Дальше начались редкие ответы в Telegram, после чего начала игнорировать полностью, при повторном звонке по телефонной связи оказалось, что я уже заблокирован.

В милицию Кирилл не обращался — тогда подумал, что девушка могла просто забыть/забить насчет оплаты.

— Позже вспомнил про эту ситуацию и решил по номеру телефона найти информацию в интернете. Увидел, что мой случай не единичный и предполагаемое имя-отчество Елена Михайловна. Эта информация подтвердилась, когда я решил проверить ее номер через функцию перевода в приложении банка.

Похоже, что в какую-то квартиру ей все же удалось заселиться. «Снимала у знакомых квартиру посуточно. Приехала поздно вечером, сказала: пустите, пожалуйста, завтра деньги отдам. Ни завтра, ни послезавтра денег не принесла, и ее выселили», — утверждают читатели и тоже приводят в подтверждение номер и Ф. И. О. девушки.

Взять кредит?

Возможно, это еще не все истории с участием Елены. Жители Лебяжьего говорят, что периодически она сидит в разных кафе, где у нее тоже магическим образом разряжается телефон — как раз к моменту оплаты. При этом она спокойно оставляет номер телефона. Удалось ли кому-то вернуть деньги? Нам о таких случаях неизвестно.

В чате района обсуждали, что девушка просила в долг 1000—1500 рублей или чтобы кто-то взял кредит, но каких-то подтверждений такой истории у нас нет. Если вы сталкивались с этим, возможно, стоит предупредить и других.

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