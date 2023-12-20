Полковник ВСУ: В 2024-м все будет в десять раз быстрее и веселее 20.12.2023, 9:55

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Роман Свитан

Ряд факторов указывает на то, что ситуация может кардинально измениться.

Главная причина, почему Силы обороны Украины не достигли существенных успехов в освобождении оккупированных территорий в 2023 году – нехватки дальнобойных средств и авиации. Украинским защитникам по большому счету приходилось довольствоваться вооружением, радиус действия которого не превышал 25 километров – именно на такие расстояния они и смогли продвинуться.

Но в 2024 году ситуация может кардинально измениться. С большой долей вероятности можно ожидать, что Украина получит и дальнобойные системы, и авиацию. И тогда «все будет быстрее и веселее», причем, на порядок. В десять раз ускорится темп продвижения Сил обороны и в десять раз сократятся украинские потери.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Допускаете ли вы, что после окончания так называемых президентских выборов в России, которые пройдут в марте 2024 года, там могут существенно активизировать мобилизацию?

– Это можно сделать без проблем, но возникает вопрос целесообразности. Если в России усмотрят в этом потребность, они включат механизм мобилизации на полную, но пока в этом нет абсолютно никакой необходимости.

Дело в том, что наступательных действий россияне планировать не будут – у них нет такого механизма ни по одному из направлений. Сейчас их главная проблема – как этот фронт оборонять от нас.

А для обороны им пока на данный момент хватает того количества военнослужащих, которые к ним и так приходят в рекрутинговые центры и становятся на боевое дежурство, если можно так сказать. У них такого ресурса хватает.

На сегодня мобилизация им не нужна. А дальше будем смотреть.

– Может ли Путин принять другие непопулярные решения после этих «выборов»?

– Вряд ли. Что он сейчас будет делать? Он лет пять будет восстанавливать войска, свою армию. А это в основном зависит от экономики, от запуска военных производств. С личным составом у него проблем нет, но у него большие проблемы с техникой.

Поэтому Путин может принять решение о переводе экономики в военное положение. Скажем так, в мобилизационное положение. Лет за пять ему надо восстановить потерянное в войне против Украины количество танков, пушек и так далее.

Причем, я бы не сказал, что такого рода действия являются непопулярными в России. Наоборот, это даст определенный толчок внутреннему производству.

Именно поэтому нам ни в коем случае нельзя остановить боевые действия, чтобы не дать Путин возможность восстановиться. Если дать ему возможность накопить силы, восстановиться, тогда года через 3-5 он пойдет дальше. Не факт, что в Украину. Одна из его задач – выйти на Балканы, а туда он может выйти только через Украину, через Приднестровье.

– Кстати, а что с группировкой российских войск в Приднестровье? Насколько я знаю, пока она невелика. Допускаете ли вы, что она может быть каким-то образом усилена?

– Нет, им нечем усиливать. Думаю, именно в таком режиме она дождется освобождения. Скорее всего, мы не дадим россиянам восстановиться и опять ударить на Одессу, на Приднестровье. Не дадим.

Если будет принято решение правительством Молдовы, то вопрос с Приднестровьем будет решен. У нас есть эта возможность, для этого необходимо только согласие молдовской стороны.

– Немецкое издание Welt заявило о том, что, судя по запросам Украины на вооружение и технику из США, наша армия готовится к контрнаступлению в 2024 году. Причем, оно должно быть масштабным. Важное место в обеспечении займет авиация, а отправной точкой приложения сил станет плацдарм на левобережье. Имеют ли такие оценки право на жизнь?

– Да, это одно из основных направлений на сегодняшний день. Оптимальный вариант боевых действий – это как раз с поддержкой авиации. И у нас эта поддержка может быть. Без авиации нет никакого смысла двигаться вперед. А как только подойдет авиация, все будет веселей.

Почему у нас этого не получилось в 2023 году? Только из-за того, что у нас не было дальних средств поражения. Ракет нам не дали, авиацию нам не дали. А значит, мы могли продвинуться только на боевой радиус средств поражения, которые у нас были. Это артиллерия, радиус 15-25 километров. Вот на это расстояние мы и продвинулись.

А дальше двигаться можно только с помощью достаточного количества авиации. В 2024 году мы эти вопросы будем решать. Я думаю, авиацию нам дадут, а с ней все будет быстрее и веселее – на порядок. Раз в десять будет выше скорость и раз в десять будут меньшими потери.

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