Что сделать, чтобы искусственная елка пахла как живая? 2 20.12.2023, 10:04

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Названы простые и недорогие способы.

Многие белорусы выбирают вместо живой елки на Новый год искусственную. И все бы хорошо, да вот беда: она напрочь лишена волшебного аромата праздника. А можно ли сделать так, чтобы искусственная елка пахла как настоящая? Попробуйте эти способы – и новогоднее настроение вам обеспечено, пишет telegraf.news.

Ненатуральная елка: «за» и «против»

Прежде чем отказаться от живой елки в пользу ненатуральной, обычно мы просчитываем все «за» и «против». Среди несомненных плюсов ели искусственной:

многократное использование, а значит, экономия времени, сил и денег, которые тратятся при выборе живой елки каждый год;

она не сбрасывает иголки, поэтому не нужно бояться, что до старого Нового года деревце не достоит; да и на уборку не надо время тратить – иголочек-то нет;

таким образом вы заботитесь о природе, об экологии, ведь посадки новых елок не успевают за вырубками.

Среди минусов:

вредные вещества, из которых часто изготавливают искусственные елки. Например, полихлорвинил производят из нефтяных ресурсов и отягощается вредными соединениями свинца. Поэтому при покупке не лишним будет поинтересоваться у продавца, из чего ее произвели и насколько это вредно для здоровья;

запах пластика, который по идее должен выветриться через 2 недели. Вот почему специалисты советуют распаковывать купленную искусственную елку заранее и на свежем воздухе, а также протереть все детали тряпкой, намоченной в теплой воде. И обязательно проветривать помещение, где стоит такая елка;

проблемы с утилизацией через несколько лет. Ведь выброшенная искусственная елка сама выбросит в атмосферу 16 кг углекислого газа (как при производстве 160 бумажных стаканчиков).

Запахи для искусственной елки

Но как же придать искусственной елке запах живой? Для этого существуют разные способы.

Спрей из набора эфирных масел «Для бани»

Такой набор можно заказать в интернет-магазине. Или купить эфирные масла отдельно. Например, масло корицы, пихты, апельсина. Налейте чистой воды в пульверизатор объёмом 200-250 мл, капните по 1 капле масла апельсина и корицы, 3-4 капли пихтового. Хорошенько взболтайте и распылите на искусственную елку.

Смесь запахов, конечно же, можно подбирать, исходя из своих предпочтений. А если хочется одного хвойного аромата, то капните в воду только эфирное масло сосны или пихты.

Также можно не готовить спрей, а капнуть хвойное масло на вату, если она у вас, как в детстве, есть на елке или под елкой.

Живые ветки ели или сосны

Их натуральный запах создаст впечатление, что пахнет искусственная елка, особенно если аккуратно пристроить их на ней. Или можно поставить в воду (лучше не один букет) и разместить за или под ненатуральной елкой.

Освежитель воздуха

Правда, специалисты не очень советуют им пользоваться, ведь запах у него синтетический и нестойкий. Но если больше ничего под рукой нет, можно попробовать. А потом выбрать какой-нибудь другой способ.

Сделайте саше для елки

Например, капните на вату несколько капель хвойного эфирного масла, поместите в красивые мешочки и развесьте их на искусственной елке. И запах приятный, и дополнительные украшения.

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Сделайте «игрушки» с запахом

Если вы не любитель хвойного запаха (а есть и такие люди), то можно смастерить несколько живых «игрушек» для искусственной елки – с ароматом новогодних праздников. Для этого возьмите апельсин и воткните в него звездочки гвоздики, чтобы получился «ежик» или какой-нибудь интересный узор. С помощью иголки и нитки можно приделать к нему петельку, чтобы повесить на елку. Или просто разложите поближе к стволу несколько штук.

Сварите компот из яблок и корицы

И это тоже альтернативный аромат для вашей искусственной елки – не хвойный, но праздничный. Правда, обрызгивать им елку не нужно. Достаточно налить в емкости и расставить как можно ближе к искусственной елке. А чтобы напиток имел стойкий запах, нарежьте яблоки, добавьте корицу, залейте водой и варите такой компот на медленном огне 2-3 часа.

Альтернативные ароматы

Чудесный запах Нового года можно получить, не только опрыскивая искусственную елку. Есть как альтернативные способы, так и ароматы.

Баночка с цитрусовыми и специями

В празднично оформленную баночку нарежьте произвольно апельсин, добавьте 8 бутонов гвоздики, несколько палочек корицы (можно взять и порошок), пару звездочек аниса. Ингредиенты можно варьировать по своему усмотрению. Залейте все водой и поставьте на батарею. Аромат появится при нагревании смеси.

Сухой ароматизатор

Вам опять понадобится красивая баночка. В нее положите наломанные (нарезанные) еловые или сосновые ветки, пару листочков лаврового листа. Если есть мускатные орехи, добавляем целый и натертый.

Еще вариант – поместите в другую баночку сухой шиповник, шишки, палочки корицы, дольки апельсина и капните хвойное ароматическое масло. Все перемешайте, закройте крышкой на несколько часов. А потом крышку снимите и наслаждайтесь праздничным запахом.

Гелевый ароматизатор

Его тоже готовим сами. Растворите в стакане горячей воды 2-3 пакетика желатина. Перелейте в посуду большего объема, добавьте стакан холодной воды, 1 ст.л. соли и 30 капель хвойного масла (можно по 15 хвойного и цитрусового). По желанию можете подкрасить смесь пищевыми красителями в разные цвета, предварительно отлив жидкость в другие емкости.

Кстати, можно ее перелить в баночки из-под детского пюре. Все оставить на ночь, чтобы хорошенько застыло. А потом расставить красиво декорированные баночки (или одноразовые стаканчики) с этим желе (несъедобным!) по дому.

Ароматические свечи

Речь идет не о готовых, а сделанных своими руками. Это просто. Подходит всем любителям корицы. Возьмите свечу (желательно потолще), наденьте на нее резинку и вставьте по кругу палочки корицы. И оригинально смотрится, и будет приятно пахнуть, когда вы подожжете свечу.

Лампочки в люстре

Одну или несколько (главное, чтобы они вечерами включались) лампочек выкрутите, смажьте колбу (не цоколь!) хвойным или другим ароматическим маслом, подсушите и вкрутите обратно в люстру. При нагревании они будут источать хвойный аромат.

Солевой ароматизатор

Смешайте в миске морскую соль с эфирными маслами апельсина, корицы, гвоздики. Возьмите апельсин, разрежьте его острым ножом пополам, аккуратно достаньте мякоть из половинок. Разложите смесь в получившиеся чашечки, украсьте по желанию и поставьте на видное место.

Также можно «приготовить» лимон, только в морскую соль добавьте экстракт ванили и эфирное масло розмарина.

Ароматизатор-распылитель

Смешайте в емкости воду (примерно 200 г), 3 ст.л. водки, капните в смесь ваше любимое ароматическое масло (около 30-40 капель). Все перемешайте, перелейте в бутылочку с распылителем. При желании можно опрыскивать искусственную елку или просто распылять в воздухе. Пользоваться по мере необходимости.

Как наполнить запахом весь дом

А еще можно во всех комнатах поставить красиво оформленные букеты из живых веток хвойных – с игрушками, небольшими гирляндами, мишурой. Они заменят любую елку – живую, искусственную – как своим внешним видом, так и ароматом.

Поскольку новый год у большинства белорусов ассоциируется не только с запахом хвои, но и мандаринов, можно по всему дому расставить тарелочки с этими фруктами или красиво оформленными композициями. Мандарины должны быть очищены. А можно в целях экономии просто разложить корочки от мандаринов, в том числе и на батарее.

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