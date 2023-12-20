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Видеофакт: Оккупанты слушают песню на полевом концерте накануне своей ликвидации

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  • 20.12.2023, 10:13
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Видеофакт: Оккупанты слушают песню на полевом концерте накануне своей ликвидации

Через несколько дней с ними разобрались бойцы 58-й бригады ВСУ.

В сети опубликована видеозапись, на которой подразделение оккупантов развлекают российские артисты, исполняя «патриотическую» песню рефреном которой являются слова «Эб#шим по НАТО, еб#шим!».

Как сообщает телеграм-канал «Бутусов плюс», видеозапись была сделана в начале ноября оккупантом из 37-й бригады армии РФ. Через несколько дней близ Новодонецка он был ликвидирован бойцами 58-й ОМБР имени гетмана Ивана Выговского.

«Это видео уже ликвидированный российский солдат 37-й бригады снял на свой телефон перед штурмом позиций воинов 58-й бригады ВСУ. На кадрах - последний концерт в жизни, который увидел он и десятки его товарищей. Тогда, 11 ноября под Новодонецком наши бойцы уничтожили вражескую бронетехнику, ликвидировали 30 россиян, пятерых взяли в плен», - отмечает в комментарии автор публикации.

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