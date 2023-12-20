Белорус в Польше создал компанию, которую признали лучшим белорусским бизнесом за рубежом 1 20.12.2023, 10:24

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Начинал с одного кабинета.

Лучшим белорусским бизнесом за рубежом, по версии Free Belarus Business Award, в 2023 году стала компания Lasera PLUS. Она занимается поставками лазерных аппаратов на польский рынок, владеет кабинетами лазерной эпиляции и аппаратного массажа, а также образовательным центром CareEra.

А начинался этот бизнес с одного кабинета — после вынужденного отъезда из Беларуси основатель компании Роман Тимофеев искал, в чем реализоваться в новой стране. И вместе со своей девушкой занялся лазерной депиляцией, пишет MOST.

В Беларуси у Романа был бизнес, связанный с фитнесом и реабилитацией. Но после событий 2020 года молодому человеку пришлось уехать — Роман собрал вещи и покинул страну в один день. Бизнес в Беларуси пришлось продать.

— Уже приехав во Вроцлав, мы вместе с моей девушкой сняли небольшое помещение в центре — под кабинет. Но занималась им в основном моя вторая половинка. Она начала потихоньку развиваться. А я первый месяц эмиграции прокрастинировал и не знал, чем мне заниматься дальше, — признается Роман.

Между тем дела быстро пошли в гору, буквально за два месяца набралась клиентская база. Работы было так много, что свободного времени почти не оставалось.

— Я как предприниматель увидел в этом возможность. Начал изучать рынок, — рассказал белорус.

Идея состояла в том, чтобы не просто оказывать косметологические услуги с применением лазерных технологий, но и самим поставлять лазерное оборудование.

Кабинеты — в двух городах, представительства — в двух странах

Перед тем как начать поиск производителей, Роман определил, какой лазерный аппарат им необходим и какого качества он должен быть — помогли техническое образование и опыт.

— Поначалу найти заводы не получалось. Мы изучили около двадцати поставщиков, но никто из них не соответствовал нашим требованиям.

В какой-то момент Роман готов был бросить задуманное, но решение пришло само собой.

— Однажды зашел в интернет и нашел того поставщика моделей, который полностью подошел: американские и европейские комплектующие.

Позже через аккаунт в Instagram Роман собрал отклики потенциальных клиентов и узнал их пожелания.

— Благодаря обратной связи мы поняли, что именно нужно клиентам, и так запустили наш бизнес. В самом начале мы фокусировались на оборудовании для лазерной эпиляции, но позже наша продуктовая линейка расширилась до оборудования для удаления тату и массажных аппаратов.

Сейчас у компании кабинеты во Вроцлаве и Варшаве, а представительства, через которые идут поставки, работают в Грузии и Казахстане. А вот на российский рынок компания, по словам Романа, не выходит принципиально.

Lasera PLUS не только продает аппараты, но и развивает постпродажный сервис, а также помогает своим клиентам освоить новое дело. В компании создан технический отдел, который решает вопросы, возникающие с аппаратами.

— Наши покупатели остаются довольны, зарабатывают деньги и одновременно становятся нашими представителями, советуя нас своим знакомым. Благодаря этому нам удается и дальше пополнять клиентскую базу.

Приходят на эпиляцию, но хотят поменять свою жизнь

А вот розничный бизнес компании в Польше направлен, прежде всего, на белорусскую и украинскую аудиторию.

— При создании бизнеса мы ориентировались на людей, у которых менталитет схож с нашим. Чтобы работать с польской аудиторией, в команде должен быть поляк, который понимает свою культуру, — объясняет Роман.

Эмигрантскую аудиторию белорус хорошо чувствует. Говорит, клиенты, которые приходят на лазерную эпиляцию или аппаратный массаж, в сущности, хотят поменять свою жизнь.

— Например, к нам обратилась женщина, которая на родине работала преподавателем, занималась репетиторством и получала неплохие деньги. Но после вынужденной эмиграции ей пришлось устроиться в Żabka. Представьте, что ощущает человек, когда его социальный статус так резко меняется.

Уровень конкуренции в сфере лазерных услуг после новой волны эмиграции в Польшу значительно вырос.

— Украинцы значительно повысили уровень сервиса, по сути, в Польше они — основной флагман, работающий на территории страны, — считает Роман.

Для старта потребовалось около 10 тысяч долларов

Для открытия бизнеса в Польше Роману потребовалось порядка 10 тысяч долларов — белорус отмечает, что это небольшие затраты.

— У меня есть принцип: я вхожу только в низкорискованный бизнес. В Беларуси для открытия средненького тренажерного зала потребуется около 250 тысяч долларов, при этом ты можешь остаться ни с чем, если бизнес не пошел. В Польше все было проще. Первоначальные вложения ниже. Здесь возникла лишь одна проблема — для открытия бизнеса нужно было получить штампик о легализации. Поэтому только подавшись на гуманитарный ВНЖ, мы смогли начать свое дело.

Процесс регистрации бизнеса показался Роману несложным: в Польше достаточно русскоговорящих бухгалтеров и юристов, которые в течение нескольких дней помогут с открытием дела.

Дополнительная сложность, которая возникает у некоторых иностранных бизнесменов, — банковское финансирование.

— Пока ты ждешь карту побыта, получить финансирование нельзя. При этом для привлечения кредитных ресурсов необходимо, чтобы организация просуществовала минимум год. По-моему, есть и некоторая предвзятость — иногда банки боятся давать кредиты иностранцам. Но некоторые банки постепенно от этого отходят, видя, что появляется все больше иностранных бизнесов с хорошим оборотом и историей.

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