«О восхождении на Эльбрус мечтал 10 лет, а решился за секунду» 2 20.12.2023, 10:32

1,000

Истории белорусов, которые круто изменили свою жизнь в 2023 году.

В маленьком цветочном магазине Ирины пахнет всеми цветами сразу. На полу стоят коробки, полные новогодних букетов: еловые ветки, красные перцы, цветочки и ленты. Свой магазин белоруска открыла летом 2023-го — оставила комфортную работу в найме и рискнула начать что-то новое. Денис тоже запомнит этот год на всю жизнь: белорус поднялся на вершину Эльбруса! Причем мечтал об этом он 10 лет, но рискнул только сейчас.

Журналисты onliner.by нашли героев, сделавших в 2023 году экстраусилие, решивших изменить свою жизнь буквально за три дня.

«Было тяжело — настолько, что думал бросить»

Денису 40 лет, он работает специалистом по продажам, увлекается бегом и плаванием — словом, ведет активную жизнь. В этом году белорус осуществил мечту, к которой шел долгие годы: поднялся на вершину Эльбруса. И хотя мечтал об этом он без малого 10 лет, решился за несколько секунд.

— Мечта взойти на вершину появилась после рассказа друга, когда мы просто обсуждали саму возможность пойти в горы. И я так загорелся! Но на тот момент у меня не было ни времени, ни денег, поэтому решил отложить эту мысль. Прошло около 10 лет. И вот я попал в спортивный клуб, где готовят к прохождению марафонов по циклическим видам спорта. На очередном сборе руководитель рассказал, что есть идея подняться на вершину Эльбруса. Я записался сразу же!

На работе Денис заранее согласовал отпуск. Искать дополнительную мотивацию долго не пришлось, хотя родные были не то чтобы в восторге.

— Перед отъездом отец отговаривал: не нужно никуда ехать и подниматься так высоко. Я же отшутился, мол, буду первым в роду, кто забрался так высоко. Решение было принято.

Особенной физической подготовки перед восхождением не было. Денис купил амуницию и билеты, а дальше предстояло самое сложное — подняться на высоту 5642 метров. Белорус не романтизирует и говорит прямо: даже если человек активно занимается спортом, восхождение все равно дается тяжело.

— Самым сложным было идти на высоте 5000—5100 метров. Это крутой подъем. Перед тобой почти отвесная стена заснеженного склона, вокруг морозная звездная ночь. Каждый шаг — вдох-выдох. Идти нужно «елочкой», по шажочку — и так примерно 40—50 минут, потом минут 10—15 отдыхаешь. При этом нужно еще и отдышаться, на такой высоте сильнее ощущается нехватка кислорода.

Как решиться на штурм горной вершины? 5 экстрасоветов

Не откладывайте решение в долгий ящик. Купить билет на самолет и не дать себе шанса передумать — вот это рабочий план.

Нужна базовая физическая подготовка. Прямо с дивана идти в горы не стоит: это будет не приключение, а мучение.

Ищите единомышленников! Если едете без компании, подружитесь с кем-нибудь в базовом лагере — точно поможет.

Просто примите как факт, что будет тяжело. Дышать и идти. Идти и дышать. Но это не должно затмевать красоту вокруг. Иначе зачем вы здесь?

Когда подниметесь на самую вершину, зафиксируйте это мгновение на всю жизнь. Оно неповторимо.

Страшно Денису, по его словам, не было, а вот усталость накрывала, сильно хотелось спать. Моментами было тяжело настолько, что герой даже хотел бросить всю эту эпопею. Некоторые люди из его компании так и сделали и вместо полного подъема пересели на ратрак. Это такой гусеничный транспорт, который «подвозит» человека до высоты 5100 метров. Дальше в любом случае нужно идти самому — если хочется взойти на вершину, конечно.

— Если человек хочет подняться наверх, то ему нужно собрать всю амуницию и уже в 21:30 выйти. Нас было трое, четвертым шел опытный гид. Перед этим были тренировки в течение нескольких дней — это нужно для акклиматизации и предупреждения симптомов «горной болезни». А вот день до подъема — отсыпной.

В тот самый «отсыпной» Денис практически не спал: помогал другим справиться с мозолями или подскочившей температурой. Теперь он уверен: люди познаются в горах. Но усталость дала о себе знать, ведь идти на вершину предстояло всю ночь.

— По правилам тот, кто сильнее всего устал, идет впереди. Так вышло, что в нашей компании это был я. Помню, как из-за мороза и низкой влажности воздуха сильно сушило горло, а ведь воды много с собой не возьмешь: это лишний вес. На вершине оказались около восьми утра.

Я хотел бы попасть на Эльбрус еще много раз и уже смотрю в сторону вершин повыше. О «восьмитысячниках» тоже думаю, но пока хотел бы забраться на высоту 6 тыс. и больше. Горы — это настоящий выход из зоны комфорта, путь к себе. Главное, потом не зазвездиться. К себе я начал относиться серьезнее, понял, насколько я сильный внутри. Ну а друзья, когда знакомят с кем-нибудь, говорят: «Это Денис, он такой-то такой-то, а еще он был на вершине Эльбруса!»

«Цветы я никогда не любила, а теперь у меня свой магазин»

Ирина встречает нас возле стойки в уголке цветочного магазина — в «звании» его совладелицы белоруска уже полгода. А еще недавно она ходила в офис, проводила митинги и погружала в корпоративную культуру. В двух словах рассказать о прошлой работе героини не получится, а вот в двух буквах можно — HR. Все изменилось этим летом.

— Для меня открытие магазина — огромное событие. Притом что дома я никогда цветов не держала. Люди, которые хорошо меня знают, теперь удивляются: «А ты там кто, в этом магазине?»

На предыдущей работе Ира была менеджером по персоналу в сети аптек. По словам героини, это клиентоориентированная профессия: нужно заботиться о счастье сотрудников, адаптировать новеньких, организовывать корпоративы и мероприятия, разруливать сложные ситуации. А еще приходилось часто встречаться с «перегоревшими» специалистами, которым предстояло заново искать себя. Глядя на них, Ира всегда радовалась, что уже нашла свое дело и ей такие поиски не грозят.

— В теме управления персоналом я прокачалась хорошо и была уверена, что у меня никогда не будет собственного проекта. У мужа свой бизнес — со стороны я видела, насколько это сложно. Поэтому о себе всегда думала так: я наемный сотрудник.

За несколько лет совместной работы Ирина и еще два управленца компании успели подружиться. Но этой весной один из директоров решил уйти, а в самой сети наметились перемены. Поэтому друзья-коллеги посовещались и нашли простое решение, как продолжить работу вместе: нужно всего-то открыть свой бизнес! Вот так просто поговорили, а спустя считаные дни зарегистрировали юрлицо и присмотрели точку.

— Бизнес мы начали без кредитов: каждый внес свою долю. Было очень сложно, смогла поучаствовать только с небольшой суммой. Но у меня очень решительный муж. Он добавил недостающую часть, приободрил: «Пробуй!» Даже не дал возможности засомневаться.

Представьте, что вас погружают в совсем новое дело, а времени на подготовку в обрез. У Ирины так и вышло: они с партнерами купили экспресс-курс в минской школе флористики. Параллельно не только учились собирать цветочные композиции, но и постигали тонкости ведения бизнеса.

5 экстрасоветов от Ирины для тех, кто ушел из найма работать на себя

Самый главный совет, который я могу дать всем, — это решиться на перемену. Просто взять и сделать.

Найдите команду единомышленников — тех, кто будет вас поддерживать.

Учитесь только у настоящих профессионалов: найдите в своей нише лучших и перенимайте их опыт.

Будьте готовы к тому, что все пойдет не по плану. Всегда должны быть запасные пути даже для запасных путей. Неудачи воспринимайте как личный опыт: набитые шишки вам точно помогут.

Поддерживайте себя и свою команду — морально, ментально и как угодно еще. Свой проект — это непросто. В какой-то момент сложно будет всем, но нужно помнить: вы делаете общее дело.

Рассказывайте о себе и своем деле. Делитесь теми успехами, какие у вас есть. Вы удивитесь, какую поддержку можно получить.

Ирина до сих пор помнит первый день работы. Все пространство заставили коробками, привезли море цветов. Вооружившись конспектами, приготовились встречать первых покупателей. Спустя полгода работы такого напряжения уже нет, хотя случается всякое.

— Летом мы создаем перед магазином цветочную зону. Выносим растения в горшочках, ставим столики и стулья — людям нравится, выглядит очень красиво. Причем за несколько летних месяцев у нас ничего не украли. Но однажды велосипедист с разгона въехал в горшок с гортензией. Даже не остановился, чтобы извиниться.

Ирина с улыбкой говорит, что помнит практически всех, кому собирала букеты: и мальчика-подростка, который решил на карманные деньги купить что-то красивое маме, и постоянного покупателя, каждую неделю покупающего жене всего одну белую розу, — таких историй становится все больше. Да и бизнес понемногу развивается: научились справляться с наплывом покупателей в дни праздников, налаживают партнерские программы с крупными компаниями.

— Сейчас я воспринимаю магазин как дело жизни. Постоянно появляются новые задачи: то создаем сайт, то подключаем к нему платежную систему, изучаем таргетинг и так далее. Каждый день — это вызов. Эту работу я совершенно не воспринимаю как рутину. На предыдущем месте в каких-то моментах могла «выезжать» за счет опыта, а здесь мне до сих пор нужно учиться чему-то новому. Это держит в тонусе.

Сейчас белоруска ощущает другой уровень ответственности. Когда ты в найме, то сложные времена в компании воспринимаешь проще: есть же кто-то, кто разрулит все вопросы. Теперь этим главным становишься ты сам, а в подчинении уже зависящие от тебя. При этом Ира может отработать смену и сама собирать букеты, а иногда в магазине после школы бывает ее дочь.

— Я по-настоящему кайфую от того, что делаю. Мне повезло, одно любимое дело я поменяла на другое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».