«Выдает себя за другого»: в США разоблачили историческую ложь Путина 5 20.12.2023, 10:34

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Аналитики ISW обратили внимание на новые нарративы главы Кремля.

Глава РФ Владимир Путин в ряде новых публичных заявлений все больше пытается предстать в роли «современного русского царя» и обосновать вторжение в Украину как якобы «исторически оправданное».

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание на новую серию заявлений российского диктатора Владимира Путина, которые он озвучил на коллегии Министерства обороны России 19 декабря. Они пришли к выводу, что Путин все чаще ссылается на псевдоисторическую риторику Кремля, озвучиваемую еще до вторжения, «чтобы выдать себя за современного русского царя и представить вторжение в Украину как [якобы] исторически оправданную имперскую реконкисту (отвоевание)».

В своих новых заявлениях 19 декабря Путин повторил шаблонную риторику Кремля, обвинив НАТО и «коллективный Запад» в якобы посягательстве на границы России и оправдался за проблемы, с которыми столкнулась российская армия в Украине, переложив вину на бюрократию российского Минобороны. При этом Путин снова использовал понятие «соотечественников за рубежом» — имея в виду жителей «юго-востока Украины», которые, по его словам, якобы имеют историческую, культурную и языковую принадлежность к России — чтобы оправдать вторжение в Украину по идеологическим мотивам.

По поводу этих и других заявлений диктатора на коллегии Минобороны РФ ISW озвучивает такие дополнительные выводы:

В последних публичных выступлениях — от прямой линии до заявлений 19 декабря — Путин постоянно повторяет утверждение о том, что якобы только Россия может быть единственным настоящим гарантом суверенитета Украины. Это не новый нарратив: в своем эссе 2021 года под названием Об историческом единстве русских и украинцев Путин так же утверждал, что «настоящий суверенитет Украины возможен именно в партнерстве с Россией». ISW оценивает, что это свидетельствует о максималистских целях войны России против Украины.

Во время выступления 19 декабря Путин также озвучил другие тезисы, которые были в его эссе 2021 года — в частности псевдоисторические упоминания о структуре отношений Украины и России, которая якобы определяет земли современной суверенной Украины как части Малороссии, Новороссии или фрагментов других исторических империй. На вчерашней коллегии Минобороны РФ Путин расширил эти заявления, предположив, что и западные регионы Украины якобы не являются на самом деле украинскими, а советский диктатор Иосиф Сталин, мол, «отобрал и отдал» в Украину части Польши, Румынии и Венгрии после Второй мировой войны.

Путин безосновательно заявил, что люди, которые живут на западе Украины, якобы хотят вернуться «на свою историческую родину» и стать частью Польши, Румынии или Венгрии. Мол, именно поэтому только Россия могла бы быть «гарантом территориальной целостности Украины». Это заявление свидетельствует о том, что Путин превращает в оружие выборочные аспекты истории Восточной и Центральной Европы, поскольку они соответствуют его идеологической линии на дальнейшее лишение Украины ее международно признанного суверенитета.

Заявления Путина на коллегии Минобороны Путина «изобилуют риторическими противоречиями и основываются на шатких исторических аллегориях», а его аргументы «распадаются», если рассматривать их в различных исторических контекстах, напоминают аналитики ISW. Они указывают на одно из таких очевидных противоречий: еще недавно, в конце ноября, Путин определял очертания «русского мира» как территории, принадлежавшие Древней Руси (Киевской Руси), Московскому царству, Российской империи, Советскому Союзу и современной Российской Федерации. То есть Путин в целом включил сюда и такие восточноевропейские государства как Польша и Румыния. Однако во время выступления на Коллегии Минобороны 19 декабря Путин уже заявил, что Польша, Румыния и Венгрия якобы имеют собственные исторические претензии на западные области Украины.

Эти противоречия подчеркивают несколько фактов. Во-первых, Путин полагается на исторические нарративы, которые намеренно игнорируют современные контексты, если они подходят для кремлевской риторики. Во-вторых, нарративы российских информационных операций, частью которых является риторика Путина, часто не обязательно согласуются между собой. Исходя из путинской интерпретации восточноевропейской истории, современная карта Европы могла бы быть абсурдно «перекроена»: Польша и Швеция тогда бы контролировали страны Балтии и часть Беларуси и России, а российские границы протянулись бы до Аляски и побережья Калифорнии.

ISW также комментирует заявление министра обороны России Сергей Шойгу, по словам которого в армии РФ продолжается расширение боевой численности с 1,15 до 1,32 млн человек согласно указу Путина от 1 декабря. Ранее ISW оценивал, что этот указ, вероятно, был формальным признанием текущей численности вооруженных сил РФ, а не приказом о немедленном увеличении количества военных. Шойгу заявил, что российские военные уже сформировали две полнокомплектные армии (вероятно, это касается вновь созданных 18-й и 25-й общевойсковых армий), смешанный авиационный корпус, четыре дивизии, включая 50 других частей и соединений низшего уровня, 18 бригад и 28 полков в 2023 году. В ISW напоминают, что Шойгу очертил создание этих новых формирований на бумаге еще в прошлом году, на коллегии Минобороны в декабре 2022 года. Создание нескольких из этих формирований ISW подтвердил независимо. Однако аналитики считают «очень маловероятным», что любое из новых формирований «полностью оснащено» или укомплектовано доктринальным количеством сил по состоянию на сейчас.

Что касается ситуации в Авдеевке, ISW констатирует, что российские войска имеют новые подтвержденные продвижения вблизи города. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что примерно 15 декабря российские войска достигли незначительного успеха к северу от Первомайского (примерно 10 км к юго-западу от Авдеевки).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в районе карьера к юго-западу от Авдеевки. Один из российских «военкоров» заявил, что российские войска якобы достигли тактических успехов к юго-западу от Авдеевки. Несколько российских источников также утверждали, что оккупанты пытаются вытеснить украинские силы с позиций на Авдеевском коксохимическом заводе (на северо-западной окраине Авдеевки), и что российские войска наступают на северном фланге Авдеевки возле Степного. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки возле самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки.

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