Минчанин по указанию «Следственного комитета» облил сотрудника банка зеленкой 7 20.12.2023, 10:41

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Мошенники заверили, что ему за это «ничего не будет».

23-летний житель Минска облил зеленкой работника банка. Сделать так его убедили мошенники.

За несколько дней до этого минчанину позвонили в мессенджере якобы сотрудники Нацбанка и Следственного комитета. Они сообщили, что преступники оформили на его имя кредит и предложили принять участие в «спецоперации». Молодой человек взял несколько кредитов, перевел на чужой счет 15 тысяч рублей, а затем по указанию телефонных мошенников облил зеленкой сотрудника банка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

«Они сказали, что для задержания злоумышленников я должен буду съездить в одно из отделений банка, которое они охарактеризовали как проблемное и подать им сигнал, облив одного из сотрудников зеленкой. Я вначале колебался, но затем они убедили меня выполнить эти действия, сказав, что это санкции правоохранительных органов и мне за это ничего не будет», – рассказал молодой человек.

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