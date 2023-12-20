закрыть
20 декабря 2023, среда, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанин по указанию «Следственного комитета» облил сотрудника банка зеленкой

7
  • 20.12.2023, 10:41
  • 2,730
Минчанин по указанию «Следственного комитета» облил сотрудника банка зеленкой

Мошенники заверили, что ему за это «ничего не будет».

23-летний житель Минска облил зеленкой работника банка. Сделать так его убедили мошенники.

За несколько дней до этого минчанину позвонили в мессенджере якобы сотрудники Нацбанка и Следственного комитета. Они сообщили, что преступники оформили на его имя кредит и предложили принять участие в «спецоперации». Молодой человек взял несколько кредитов, перевел на чужой счет 15 тысяч рублей, а затем по указанию телефонных мошенников облил зеленкой сотрудника банка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

«Они сказали, что для задержания злоумышленников я должен буду съездить в одно из отделений банка, которое они охарактеризовали как проблемное и подать им сигнал, облив одного из сотрудников зеленкой. Я вначале колебался, но затем они убедили меня выполнить эти действия, сказав, что это санкции правоохранительных органов и мне за это ничего не будет», – рассказал молодой человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Белорусы должны быть готовы перехватить власть
Белорусы должны быть готовы перехватить власть Дмитрий Бондаренко
Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска