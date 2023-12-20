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В Гомеле наледь упала с крыши четырехэтажного дома на двух девочек

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  • 20.12.2023, 10:53
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В Гомеле наледь упала с крыши четырехэтажного дома на двух девочек

Что сказали в бригаде скорой помощи?

В Гомеле две девочки пострадали из-за падения наледи и снега с крыши, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел ближе к вечеру 19 декабря на улице Волотовской областного центра. При падении наледи и снега с крыши четырехэтажного жилого дома пострадали 10-летняя и 11 летняя девочки.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавших. Одну из них отпустили домой, а вторую — 2013 года рождения — госпитализировали с травмой головы.

За последние дни это уже по меньшей мере четвертый случай, когда сход снега с крыш домов приводит к тяжелым последствиям.

Один из них закончился гибелью жительницы Витебска, в другом случае гомельчанка получила черепно-мозговую травму.

Еще одно происшествие случилось в Могилеве: здесь глыба снега тяжело травмировала 53-летнюю женщину.

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