Захарова выкатилась со смехотворным ответом
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 20.12.2023, 10:56
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За сына Медведева.
В ответ на солидный, весомый 12-й («дюжинный») пакет европейских санкций, МИД России выкатился со смехотворным ответом.
Его можно назвать «За сына Медведева ответите», состоит он из запрета въезжать в Россию тем, кто в неё и так не собирался.
Это, в частности, «представители евроструктур, занимающиеся преследованием российского руководства за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий». А также «сотрудники структур, занимающихся «созданием трибунала» в отношении представителей российской власти».
Слушайте, мидовцы, вы что, боитесь, что судьи и прокуроры из Гааги, которых в России уже и в розыск объявили, рванут в Москву, а миллионы людей их здесь будут встречать цветами, песнями и качать на руках прямо в аэропорту?
Ответный санкционный удар, кстати, мог быть и покрепче. Попросили бы Ким Чен Ына, чтобы он из солидарности присоединился, закрыл для неугодных европейцев Северную Корею. Работайте, «дипломаты», работайте.
Телеграм-канал «СерпомПо»