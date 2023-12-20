В Ждановичах продают дом с белоснежным интерьером 4 20.12.2023, 11:08

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«Дешевле себестоимости на 100 тысяч долларов».

Ждановичи — хорошее место для тех, кто хочет жить на природе и сохранить ритм города. Рядом с агрогородком находится Минское море, а до проспекта Победителей всего несколько километров. Здесь продается двухэтажный дом 2020 года постройки. Внутри все уже обставлено мебелью и техникой. На участке также есть вторая постройка под баню, пишет Realt.by.

Дом в агрогородке Ждановичи построили в 2020 году на монолитном фундаменте из газосиликатных блоков. Стены утеплены пенопластом, крыша облицована керамической черепицей Roben. Общая площадь двухэтажного коттеджа — 201,4 м².

На первом этаже расположены общие зоны. Здесь в светлых тонах обустроены прихожая, кухня, гостиная, санузел и котельная.

В кухне установлена фурнитура Blum. Из техники имеются холодильник и морозильник Liebherr, духовой шкаф, индукционная варочная поверхность, кофемашина полного цикла, СВЧ, вытяжка и посудомоечная машина Bosch. Тут же есть выход на террасу.

На полу лежит итальянский керамогранит и теплый пол. Стены украшены декоративной штукатуркой. А вот лестницу, подоконники и столешницу владельцы отделали акриловым камнем.

На втором этаже три спальни, санузел и одна комната с собственным санузлом и выходом на балкон. Автор объявления пишет, что вся мебель изготовлена на заказ.

Отапливается дом с помощью газового котла. Установлено три кондиционера, а для дополнительного обогрева первого этажа работают радиаторы. Остальные коммуникации — центральные.

На участке в 16,5 сотки построено второе строение под баню. Его подготовили под чистовую отделку, сделали выводы под коммуникации, бассейн либо хаммам. Оборудована зона для барбекю.

Есть также и гараж с подогревом, въездные ворота Hörmann и розетка для зарядки электромобиля.

В объявлении указано, что себестоимость дома составляет 550 тысяч долларов. Продают же его за другую сумму — 447 тысяч долларов. Но и эта цена может поменяться, ведь владелец готов к торгу.

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