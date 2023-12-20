Житель Гродно поджег неправильно припаркованный автомобиль 4 20.12.2023, 11:15

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Для этого он использовал автогенную зажигалку.

В Гродно местный житель поджог неправильно припаркованный автомобиль, сообщили в УВД.

В милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Белые Росы неизвестный повредил автомобиль Seat. Сотрудники милиции выяснили, что машину повредил 42-летний мужчина. Оказалось, что ему не понравилось, как припарковано транспортное средство - оно загораживало проход к мусорным контейнерам. Поэтому мужчина решил проучить водителя: достал автогенную зажигалку и поджег передний бампер.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.

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