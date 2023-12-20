закрыть
20 декабря 2023, среда, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Житель Гродно поджег неправильно припаркованный автомобиль

4
  • 20.12.2023, 11:15
  • 1,394
Житель Гродно поджег неправильно припаркованный автомобиль

Для этого он использовал автогенную зажигалку.

В Гродно местный житель поджог неправильно припаркованный автомобиль, сообщили в УВД.

В милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Белые Росы неизвестный повредил автомобиль Seat. Сотрудники милиции выяснили, что машину повредил 42-летний мужчина. Оказалось, что ему не понравилось, как припарковано транспортное средство -  оно загораживало проход к мусорным контейнерам. Поэтому мужчина решил проучить водителя: достал автогенную зажигалку и поджег передний бампер.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Белорусы должны быть готовы перехватить власть
Белорусы должны быть готовы перехватить власть Дмитрий Бондаренко
Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска