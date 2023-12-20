Россияне «убили» в Украине писателя-оккупанта, которого никогда не существовало 2 20.12.2023, 11:21

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Пропагандисты опозорились громким фейком, который разоблачили их же «коллеги».

Российские СМИ распространили фейковую новость о ликвидации в Украине писателя из города Дятьково Олега Былдаева. Брянские паблики опубликовали некролог, где речь шла о смертельном ранении россиянина, и добавили фото норвежского музыканта Варга Викернеса, отбывавшего 16-летнее наказание в тюрьме за убийство.

Дезинформацию опровергли их же коллеги, заявившие, что о добровольце с таким именем в Дятьково никто не знает. Более того, его книг тоже никто не читал, пишет obozrevatel.com.

Первоисточником фейка стал паблик «Подслушано Дятьково», где «похоронили» некого писателя, не раскрыв подробностей смерти и направления службы.

Погибшего назвали «честным и хорошим», а также объяснили, что он был добровольцем. Однако даже фото россиянина не нашлось.

Вместо него российские СМИ почему-то начали публиковать старый кадр Варга Викернеса – норвежского музыканта и убийцы, который открыто поддерживает Россию, критикует Европу и НАТО. После того, как музыкант вышел на свободу в 2009 году, он писал, будто «СССР не имел права отдавать Крым Украине».

Паблики распространили фото пророссийского музыканта из Норвегии

В 2021 году Викернес был внесен в базу центра «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду. Почему именно его лицо «украсило» статьи об убитом писателе, не объясняется.

Однако росСМИ поинтересовались у местного журналиста, существовал ли вообще такой автор, на что получили негативный ответ.

«Наши коллеги еще раз надули жабу через соломинку. Хотя наказание за фейки существует, доблестные правоохранительные органы и Роскомнадзор стыдливо отводят глаза», – написали обличители фейка.

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