Вранье Путина Альфред Кох

20.12.2023, 11:30

1,004

Альфред Кох

Ребенок просто заигрался и бредит.

Прошел один год и двести девяносто семь дней войны. За прошедшие сутки россияне давили практически на всем протяжении фронта и кое-где (например, в Авдеевке) немного продвинулись вперед. Но ничего критичного. Во всяком случае на сегодняшних картах ISW никаких сколько-нибудь заметных успехов путинских чудо-богатырей я не увидел. Не будет большой натяжкой сказать, что фронт стоит. И стоит уже минимум месяца три.

За эти три месяца российские пропагандисты уже рассказали всему миру такие страсти-мордасти про путинскую армию и ее невероятную силу, что даже сам Путин поверил в эти бравурные доклады. Его, впрочем обмануть легко: он и сам обманываться рад.

Сегодня на коллегии министерства обороны Путин опять выдавал корки. Но они были настолько старые и засохшие, что никто даже бровью не повел, настолько все привыкли к его, с позволенья сказать, «аргументации».

Тезисов, собственно немного. И Путин их повторяет их раза в раз даже не заботясь о том, чтобы как-то свой арсенал доводов разнообразить. Одни и те же слова, одни и те же утверждения, одна и та же же поза обманутой добродетели.

Первый тезис состоит в том, что в 1991 году НАТО обещало Горбачеву не расширяться на восток, а потом «кинуло» и расширилось. Второй тезис поновее, но и он уже скоро на второй десяток лет пойдет. Он состоит в том, что США вынудили его начать войну против Украины. У будто бы него не было другого выбора.

По поводу натовского обещания не расширяться на восток было столько всего сказано, что даже уже совестно повторять, что в реальности такого обязательства никто (из тех, кто имел на это право) на себя не брал. Более того: когда Горбачева прямо спросили: было такое обязательство или нет, он ответил, что нет, такого его не было.

Более того, его никто от НАТО и не требовал. Потому, что единственный момент, когда СССР мог повлиять на этот вопрос, был когда в 1990 году (!) решался вопрос об объединении Германии. И тогда, да, министр иностранных дел Германии Геншер и Госсекретарь США Бейкер, в рамках дискуссии, чисто гипотетически, говорили о возможном обязательстве НАТО не расширяться на восток. Но в окончательные документы это обязательство не вошло. А больше и повода об этом говорить не было.

Я думаю, что если покопаться пару минут в интернете, то можно найти даже видеоролик с горбачевским интервью на эту тему, где он говорит, что такого обязательства не было. А если покопаться еще три минуты, то можно найти и видеоролик, где уже сам Путин прямо и четко говорит, что да, такого обязательства никто на себя не брал. Что по его указанию перерыли все архивы и нигде не нашли никаких упоминаний о такого рода юридически значимых обязательствах.

Я и сам недавно, когда писал очередную главу своего «Живого Ельцина» внимательно изучил стенограмму переговоров Ельцина с Клинтоном в марте 1997 года. Там они конкретно говорят об расширении НАТО на восток и Ельцин просит «друга Билла» просто подождать с приемом стран Балтии в НАТО, и не принимать их в первой партии, вместе с Польшей, Чехией и Венгрией.

Нигде, ни разу ни Ельцин, ни Примаков, ни кто-то из их помощников не ссылаются на обязательство НАТО «не расширяться на восток». (Которое, как сегодня заявил Путин, было дано аж в 1991 году). Согласитесь: если бы такое обязательство было, то Ельцин непременно бы на него ссылался. Но он ни разу о нем не упомянул.

И в 2004 году (уже при Путине), когда Эстония, Латвия и Литва, во второй волне, вместе с Румынией, Болгарией и другими восточноевропейскими странами были приняты в НАТО, ни Путин, ни Лавров, ни кто-нибудь еще ни разу не упомянули о том, что есть обязательство НАТО не расширяться на восток.

И вот прошло почти двадцать лет и Путин вдруг начинает из раза в раз всем рассказывать, что Россию обманули. Мало сказать, что это неправда. Тут мы имеем дело с особым типом вранья. Это путинское вранье, то есть высшая форма вранья, известная человечеству. Это такая ложь, произнося которую человек прекрасно понимает, что он врет. Более того, он отдает себе отчет в том, что его слушатели знают, что он врет.

И он знает, что многие из них помнят его собственные слова, что такого обязательства нет. Но он все равно врет. Поперек фактов, своих собственных слов, вопреки логике, вопреки здравому смыслу и не заботясь о собственной репутации.

Он даже не пытается объяснить, почему раньше он говорил иначе. Просто берет - говорит ровно противоположное тому, что говорил до этого. И все должны сделать вид, что так он говорил всегда. И немедленно забыть все, что они слышали до этого. Потому, что какого-то неизменного прошлого нет. Оно всякий раз меняется в угоду злобе дня.

То же самое он проделал и с 2014 годом. Он утверждает, что это именно США устроили госпереворот в Украине. Я уже писал о том, что не могу себе представить как можно за тысячи километров от Киева зимой вывести миллион людей на Майдан и держать их там два с лишним месяца, а потом еще бросить под пули. Это ж сколько им нужно заплатить денег для этого?

Путин не опускается до объяснений. Он просто говорит это, ничуть не заботясь о том, чтобы быть хоть минимально убедительным. Он уверен: его слушатели все схавают. И в нужном месте поаплодируют любимому вождю. И все будет чинно и солидно. И никто даже не подумает, что стоящий на трибуне человек - врет. Раз Путин сказал, то так оно и есть. И не с этой минуты, а так всегда и было. И все они с самого начала так думали. И никакого другого объяснения никогда и не существовало…

Он знает, что такой флэшмоб невозможно организовать за деньги и против воли людей. И все его слушатели это знают. Если бы это было возможно, то Путин первый делал бы такие флэшмобы в свою поддержку. Но он прекрасно знает, как трудно вывести на улицу даже пятьдесят тысяч людей хотя бы на пару часов, без того, чтобы люди сами хотели это сделать.

Но он все равно врет. И все знают, что он врет. И он знает, что все знают, что он врет. И ему нисколечко не стыдно. И он самозабвенно врет, и потихоньку уже и сам начинает верить в то, что это правда…

И что НАТО обещало не расширяться, и что Госдеп за печеньки может вывести миллионы людей на улицы и свергать президентов за тысячи километров от Вашингтона, и что в Крыму и Донбассе предполагалась резня, и что эту резню тоже хотели организовать американцы и прочее, прочее, прочее… Такое же нелепое, очевидно невозможное, бессмысленное и глупое…

Я вот думаю: разве он может победить? Если все это вранье является единственным обоснованием его агрессии, то как это может долго восприниматься всерьез? Не, я реально не понимаю. Это даже не дурдом. Это детский сад. Ясли. Нет четкой границы между реальностью и фантазиями. Ребенок просто заигрался и бредит. Отберите у него игрушки и уложите спать. Ему нужно отдохнуть. Он устал.

Вот и все. А наше дело правое (вы еще не забыли?).

Альфред Кох, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».