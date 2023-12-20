Министр энергетики врет о поломках на БелАЭС 5 20.12.2023, 11:44

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Каранкевич отреагировал на статью Bloomberg.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что нештатной ситуации, о которой сообщало издание Bloomberg, на БелАЭС не было. Слова главы этого ведомства приводят росСМИ. Хотя раньше российская сторона не отрицала наличие поломки, о проблемах на втором энергоблоке также заявлял Лукашенко.

— Никакой такой ситуации там не было, — соврал во время пресс-конференции министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

По его словам, пусконаладочными работами подтверждаются многие проектные и гарантированные показатели. Для этого надо пройти различные этапы. На всех этапах необходимо провести сотни испытаний.

— Поэтому, если какие-то вопросы возникают, то понятно, что требуется дополнительное время для дополнительных пусконаладочных работ, даже строительных работ. Все эти работы выполнены, — заявил глава Минэнерго.

Агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы «Росатома» сообщило, что в феврале 2022 года на БелАЭС обнаружилась серьезная проблема — в первый контур второго энергоблока просачивалась ионообменная смола, угрожая заклинить критически важные компоненты.

Это могло привести к повреждению или поломке стержней управления и тепловыделяющих сборок. В худшем случае, по словам экспертов агентства, знакомых с проблемой, могло происходить накопление ионообменной смолы, которая регулирует чистоту воды, прокачиваемой по трубам во время работы реактора, — это чревато не только помехами работы реактора, но и повышением риска расплавления. Поэтому «Росатом» временно отложил запуск второго энергоблока.

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