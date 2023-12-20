«Медведев посинеет и лопнет» 20.12.2023, 11:46

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Против РФ начали применять самые болезненные меры.

Евросоюз принял уже 12-й пакет санкций против России. Там будут важные ограничения против алмазов и некоторых одиозных россиян.

Об этом «24 Каналу» рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что каждые новые санкции против России так или иначе сокращают возможности и доходы страны-агрессоры. Кремль получал около 4,5 миллиарда долларов в год от продажи алмазов.

Чем важен 12 пакет санкций

Важно, что здесь ввели ограничения и против компании «АЛРОСА», добывающей около 90% алмазов в России и имеющей 30% от всей мировой добычи. Также у нее есть доли в некоторых месторождениях в Африке.

«Есть еще один немаловажный момент. 60% этих алмазов они экспортируют в Индию, где их переделывают. Затем эти изделия идут по миру. Главная проблема с алмазными санкциями может быть такова, как с нефтью. Смешают два вида нефти, где российской будет меньше. И называют это не российской нефтью. Так же будут помогать с алмазами», – сказал Тизенгаузен.

Санкции совершенно верны. Просто нужно тщательно работать, чтобы не давать возможность оккупантам обходить эти ограничения.

Кроме того, Евросоюз начнет жестче контролировать попытки России обойти «нефтяной потолок». Также там вводятся ограничения на станки; на запчасти, найденные в российских беспилотниках, сбитых в Украине. Здесь важно отслеживать, какие государства помогают России обходить все эти ограничения.

«Санкции это хорошо. А следить за их исполнением – еще лучше. И морально-психологический аспект хорош. Вот за сынишку Медведева взялись. Хорошо бы семейство Путина и Кабаевой прошерстить. Ждем сообщения от Медведева старшего. Помните, как его разрывало, когда сынишку поперли из США? Думаю, что теперь Медведев посинеет и лопнет», – сказал Тизенгаузен.

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