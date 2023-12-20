Белорусских военных хотят отправить во Вьетнам 4 20.12.2023, 11:52

4,400

Минобороны начало «проработку вопроса».

Беларусь «заинтересована в проработке вопроса» обучения своих представителей на базе Центра подготовки Департамента миротворческих операций (ДМО) Вьетнама, сообщила 20 декабря пресс-служба Министерства обороны.

По информации ведомства, алгоритм «выстраивания сотрудничества в сфере миротворческой деятельности» обсуждался на встрече начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Валерия Ревенко с начальником ДМО Министерства национальной обороны Вьетнама Фам Мань Тхангом.

Как утверждается, стороны «едины во мнении», что «деятельность по поддержанию мира и безопасности играет важную роль в текущих реалиях международной обстановки».

8 декабря 2023 года правительства Беларуси и Вьетнама подписали соглашение о взаимной отмене виз. Дипломатические отношения между странами установлены 24 января 1992-го.

Единственное в Беларуси воинское подразделение, официально именуемое миротворческим, — миротворческая рота 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Входит в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».