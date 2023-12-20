Американцы вытесняют российских наемников из ЦАР 20.12.2023, 11:58

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После ликвидации Пригожина в страну пришла ЧВК из США.

В Центральноафриканскую Республику (ЦАР) прибыли сотрудники американской частной военной компании Bancroft.

Наемники находятся в Банги и собираются заняться подготовкой местных военных. Сейчас они ищут подходящее место для «размещения оборудования, в частности беспилотников», сообщают источники RFI.

По словам собеседника издания из сферы «международной безопасности», Bancroft займется «созданием хорошо обученного подразделения», которое будет защищать объекты горнодобывающей инфраструктуры» в районах, где действуют военизированные группировки. Месторождения будут разрабатываться «людьми, близкими к правительству» ЦАР, а прибыль делиться между государством, Bancroft и населением.

«Они [американцы] действительно здесь, но пока еще не начали работу», — подтверждает источник, близкий к президенту республики Фостену-Арканжу Туадере. Другой источник из окружения главы государства говорит, что переговоры еще не завершены и «ничего не подписано».

Ранее Bancroft работала в Сомали, Уганде, Кении и Ливии. Собеседники издания предполагают, что США могут использовать ее и в ЦАР, чтобы положить конец российской гегемонии в институтах республики, которая дала трещину после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Источник в военных кругах считает, что американцы «решили конкурировать с компанией «Вагнер» на ее территории. Однако в Госдепе США отрицают связь с Bancroft. Представитель ведомства заявил RFI, что Вашингтон «не просил» ЧВК «об участии». Сама компания не ответила на вопросы, отправленные по электронной почте.

Между тем, по информации Africa Intelligence, в сентябре президент ЦАР лично принимал делегацию Bancroft — в ходе этой встречи обсуждались возможности присутствия ЧВК в стране. Визит был организован менее чем через месяц после гибели Пригожина.

До этого в Вашингтоне уже пытались найти эффективный способ противодействия российской экспансии на континенте. Год назад в ходе саммита США-Африка госсекретарь Энтони Блинкен предложил Туадере альтернативы, чтобы уменьшить его зависимость от наемников ЧВК «Вагнер» в стране. Также США расширили санкции в отношении связанных с Пригожиным физлиц и компаний.

Источник в окружении президента ЦАР утверждает, что Блинкен и Туадера обсуждали отправку в Банги миссии Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA). Структура входит в Пентагон и помимо прочего предоставляет «обучение» в области «пограничной безопасности». Также планировалось, что США помогут республике с национальной лабораторией. Собеседник говорит, что в ЦАР до сих пор ждут миссию DTRA, однако «возможно, американцы решили поступить так же, как русские, и использовать подрядчиков» в виде Bancroft, отмечает он.

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