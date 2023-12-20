В Беларуси зафиксированы пациенты с малярией 8 20.12.2023, 11:59

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И лихорадкой денге.

Министерство здравоохранения зарегистрировало в 2023 году несколько случаев редких заболеваний — четыре случая лихорадки денге и восемь случаев малярии, сказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

«К сожалению, выявляются завозные случаи. Мы фиксировали завоз в 2023 году четырех случаев лихорадки денге, в восьми случаях малярии. Два случая зарегистрированы в июне и декабре в Могилевской области. Очаги ликвидированы», — заявил он журналистам перед заседанием Совета по биобезопасности в правительстве.

С учетом того, что переносчики этих заболеваний не являются постоянными жителями, эти случаи были единичными.

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