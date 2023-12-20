Эйдман: За спиной Путина идет ожесточенная борьба 1 20.12.2023, 12:04

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Игорь Эйдман

Три клана соревнуются в потоке дезинформации.

За спиной Путина развернулась такая борьба, что если кто-то попытается принести диктатору какую-то лишнюю информацию о войне, то его просто убьют физически, как Пригожина.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политолог и социолог Игорь Эйдман в интервью на YouTube-канале «ГОЛОВАНОВ».

«Я думаю, что это единицы, и мы их всех в общем-то знаем. Это люди наиболее близки к телу президента, при этом в их число не входит премьер-министр Мишустин», – отметил эксперт.

В Кремле между собой борются кланы Ковальчука, Патрушева, Шойгу. Последний относится к тем, кто сообщает Путину исключительно то, что глава РФ хочет слышать.

«Это люди, которые имеют доступ к телу президента. Они этот доступ контролируют и ни с кем, конечно, делиться не хотят», – сказал Эйдман.

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