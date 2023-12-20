Что добавить в оливье, чтобы сделать салат вкуснее 6 20.12.2023, 12:12

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Фото с сайта classic-recipes.ru

Три новых ингредиента.

Сложно представить новогодний стол без оливье, пишет сайт belnovosti.by.

Но если вкус привычного блюда надоел, то можно его улучшить при помощи некоторых дополнительных продуктов.

Тофу

Можно сделать вегетарианский вариант блюда. Для этого мясной компонент в салате следует заменить на тофу.

Шампиньоны

Если хочется получить более сытное угощение, то можно добавить в салат немного обжаренных шампиньонов, которые хорошо будут сочетаться с классическими ингредиентами этого блюда.

При этом более ароматным оливье получится, если грибы обжаривать на растительном масле вместе с репчатым луком.

Морепродукты

Есть еще один способ, который поможет сделать салат более оригинальным.

Для этого нужно заменить мясной компонент малосольной красной рыбой или креветками. Такая версия салата считается более изысканной.

Креветки перед добавлением в блюдо надо отварить и остудить.

Если хочется добавить рыбу, то солить такой салат не нужно.

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