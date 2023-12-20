ГУР: Российская пропаганда начала эксперименты над Путиным 20.12.2023, 12:33

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Глава Кремля приуныл.

Российские пропагандисты пытаются сделать образ своего президента Владимира Путина более «бодрым», ведь в последнее время с этим наблюдаются проблемы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, образ главы Кремля становится все более депрессивным, поэтому местные пропагандисты получили задачу немедленно это исправить. Население РФ, которое представитель разведки назвал зазомбированным, дальше будет потреблять информацию об успехах Кремля. Тем самым, можно полагать, что уровень пропаганды не меняется.

«Конечно Кремль и кремлевские технологи и пропагандисты внимательно следят за настроением внутри России и за теми словами и нарративами, которые больше работают с точки зрения поддержки тех или иных месседжей и какой-то генеральной линии. Действительно, был определенный период, когда образ российского диктатора стал слишком депрессивный даже для российской аудитории. Но в последнее время его пытаются выравнивать, делать из него более бодрого», — заявил Андрей Юсов.

Есть даже примеры, которые назвал представитель ГУР МО. К примеру, российскому обществу показывают, что их президент якобы способен принести самостоятельно свой паспорт на регистрацию во время «псевдовыборной кампании», или даже провести целую пресс-конференцию отвечая на вопросы. Но, факт остается фактом.

«Тем не менее, это все имитация и не более», — подытожил Андрей Юсов.

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