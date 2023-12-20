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У нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич пытаются отобрать ее квартиру в Минске

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  • 20.12.2023, 12:42
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У нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич пытаются отобрать ее квартиру в Минске

Из квартиры удалось вынести Нобелевскую медаль, но там остались рукописи и дневники.

У нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич угрожают отобрать ее квартиру в Минске.

Об этом сама писательница рассказала в интервью немецкому изданию Die Zeit.

После получения Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич купила квартиру в так называемом «доме Чижа» у Троицкого предместья в Минске. До этого она жила в соседнем доме с видом на Свислочь, из которого, по словам писательницы, ее выселили книги: места для них стало слишком мало.

«Сейчас пропагандисты говорят, что эта квартира идеально подошла бы для семейного сотрудника ОМОНа. Лукашенко грозит отомстить всем, кто тогда участвовал в революции», — сказала в интервью Алексиевич.

В минской квартире Алексиевич остались многие рукописи и дневники, за которые она переживает больше всего. Недавно, по словам писательницы, из квартиры удалось вынести Нобелевскую медаль.

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