У нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич пытаются отобрать ее квартиру в Минске

У нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич пытаются отобрать ее квартиру в Минске4
- 20.12.2023, 12:42
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Из квартиры удалось вынести Нобелевскую медаль, но там остались рукописи и дневники.
У нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич угрожают отобрать ее квартиру в Минске.
Об этом сама писательница рассказала в интервью немецкому изданию Die Zeit.
После получения Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич купила квартиру в так называемом «доме Чижа» у Троицкого предместья в Минске. До этого она жила в соседнем доме с видом на Свислочь, из которого, по словам писательницы, ее выселили книги: места для них стало слишком мало.
«Сейчас пропагандисты говорят, что эта квартира идеально подошла бы для семейного сотрудника ОМОНа. Лукашенко грозит отомстить всем, кто тогда участвовал в революции», — сказала в интервью Алексиевич.
В минской квартире Алексиевич остались многие рукописи и дневники, за которые она переживает больше всего. Недавно, по словам писательницы, из квартиры удалось вынести Нобелевскую медаль.