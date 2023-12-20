CNN: Российские оккупанты идут в атаку под наркотиками 4 20.12.2023, 12:43

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«Мясные штурмы» усиливают специальными веществами.

ВСУ сталкиваются с непрекращающимися волнами российских оккупантов, прошедших соответствующую подготовку и экипировку, имеющих бронетехнику и часто, по их мнению, получающих наркотики для усиления атаки, сообщает CNN.

Украинские солдаты показали журналистам CNN кадры с беспилотника, на которых запечатлен раненый россиянин: у него отрезаны ноги, но на лице застыла жуткая улыбка, казалось, он не замечает боли.

По словам нескольких украинских солдат, огромное количество россиян на фронте приводит в замешательство.

«Обычно больше мяса — больше фарша», — сказал украинский военный Игорь, имея в виду, что российские генералы бросают свои войска в «мясорубку» линии фронта, не заботясь об их потерях.

Однако он добавил, что «иногда машина работает правильно», тогда оккупанты добиваются успеха.

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