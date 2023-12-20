CNN: Российские оккупанты идут в атаку под наркотиками

CNN: Российские оккупанты идут в атаку под наркотиками4
- 20.12.2023, 12:43
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«Мясные штурмы» усиливают специальными веществами.
ВСУ сталкиваются с непрекращающимися волнами российских оккупантов, прошедших соответствующую подготовку и экипировку, имеющих бронетехнику и часто, по их мнению, получающих наркотики для усиления атаки, сообщает CNN.
Украинские солдаты показали журналистам CNN кадры с беспилотника, на которых запечатлен раненый россиянин: у него отрезаны ноги, но на лице застыла жуткая улыбка, казалось, он не замечает боли.
По словам нескольких украинских солдат, огромное количество россиян на фронте приводит в замешательство.
«Обычно больше мяса — больше фарша», — сказал украинский военный Игорь, имея в виду, что российские генералы бросают свои войска в «мясорубку» линии фронта, не заботясь об их потерях.
Однако он добавил, что «иногда машина работает правильно», тогда оккупанты добиваются успеха.