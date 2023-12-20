Как будут работать белорусские поликлиники и больницы на Рождество и Новый год? 3 20.12.2023, 12:49

Опубликован график.

В пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси сообщили, что начиная с 23 декабря все организации здравоохранения страны будут работать по выходным и праздникам по особому графику.

«Несмотря на приближающиеся праздничные выходные дни, в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи в такие дни трудится в режиме повышенной готовности», — пообещали в Минздраве.

Вот официальный список Минздрава:

23 декабря 2023 по графику работы в субботний день;

24 декабря 2023 по графику работы в выходной день;

25 декабря 2023 г. по графику работы в праздничный день;

30 декабря 2023 по графику работы в субботний день;

31 декабря 2023 по графику работы в выходной день;

1 января 2024 по графику работы в праздничный день;

2 января 2024 по графику работы в праздничный день;

6 января 2024 по графику работы в субботний день;

7 января 2024 по графику работы в праздничный день.

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