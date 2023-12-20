В Севастополе и других частях Крыма раздались взрывы на военных объектах РФ 20.12.2023, 12:51

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Под ударом оказалась 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота.

В оккупированном Севастополе ночью и утром раздавались мощные взрывы. Пока захватчики никак не комментировали события. Очевидцы утверждают, что взрывы произошли возле военных объектов.

Громкий звук был слышен около 5 часов утра по местному времени.

Телеграмм-канал «Крымский ветер» сообщил о громких звуках в районе Перевального, Евпатории и Красноперекопска.

«Как сообщают очевидцы, сегодня около полуночи слышны взрывы со стороны Перевального, где дислоцируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота», – говорится в сообщении.

Где звучали взрывы:

В 5:08 (по минскому времени) произошел взрыв в районе Евпатории.

В 6.03 прогремели 4 взрыва в районе Красноперекопска.

Также корреспондент ресурса «Крым.Реалии» сообщил, что и в центре Севастополя был слышен взрыв на фоне пролета военного самолета. Отмечают, что официально российские власти ситуацию не комментировали.

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