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Рассекречен лимитированный спорткар Nissan

  • 20.12.2023, 12:56
Рассекречен лимитированный спорткар Nissan

Ретро-дизайн и 1000 сил.

У Nissan GT-R появится новая версия. Ее будут выпускать мелкими сериями и продавать по цене примерно от $450 000. Об этом сообщается на сайте ателье Artisan Vehicle Design, пишет «Фокус».

Именно эта компания из Великобритании выполнила тюнинг Nissan GT-R. Спорткар серьезно изменился. К примеру, все кузовные панели у него новые и выполнены из карбона.

Дизайн купе также изменен и выполнен в стилистике знаменитого Nissan Skyline GT-R R34. Купе получило характерные продолговатые фары, новую решетку радиатора и массивный бампер, а сзади увеличили круглые фонари и установили огромное антикрыло.

Салон Nissan GT-R отделан карбоном и алькантарой. Внутри заменены руль, передняя панель и дверные карты. Также установлены спортивные ковшеобразные сиденья Recaro и большой портретный тачскрин.

Тюнинг Nissan GT-R затронул и двигатель. Мощность 3,8-литрового V6 твин-турбо предлагают увеличить до 800 либо 1000 л. с. Также доработают тормоза и подвеску.

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