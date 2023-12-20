Ясный ответ на вопрос, чей Крым 1 20.12.2023, 13:05

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Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев — настоящий моральный капитал Украины.

Президент Польши Анджей Дуда вручил Мустафе Джемилеву орден Белого Орла — главную государственную награду страны.

И это высокое отличие позволяет в очередной раз задуматься о том, какой моральный капитал Украина имеет в лице Джемилева. Капитал, с которым, уверен, вынуждены считаться и друзья, и враги, — пишет Виталий Портников для сайта «Крым.Реалии».

Друзья награждают орденами и предоставляют трибуну. А враги… Ну вспомним хотя бы о телефонном разговоре Владимира Путина и Мустафы Джемилева в период аннексии Крыма, о попытке российского президента убедить лидера крымских татар признать безальтернативность российской оккупации.

Думаю, Путин прекрасно понимал, что он может создать в оккупированном Крыму любое количество фейковых организаций, которые будут имитировать «дружбу народов» и писать в Кремль благодарственные письма. Но Меджлис крымскотатарского народа он имитировать не сможет. И авторитет Джемилева — тоже. Поэтому в один из самых важных моментов в собственной политической карьере он, видимо, и решил провести беседу с человеком, которого наверняка ненавидел, который был олицетворением многолетнего сопротивления всей той чекистской системе, которую представляет Путин. Потому что альтернативы этой беседе не было. Моральный авторитет нельзя придумать, он либо есть, либо его нет.

Вот почему так важно, чтобы Мустафа Джемилев присутствовал на международной арене в качестве представителя Украины. Потому что само его присутствие, сама его биография, уверен, является простым и ясным ответом на вопрос «чей Крым?». Само его присутствие опровергает не только территориальные притязания России, но и ее нелепые цивилизационные претензии.

Конечно, несколько столетий подряд Крым был частью Российской империи и советской России — примерно также, как другие захваченные территории были частью других империй. Но биография Джемилева — напоминание о том, что крымские татары всегда боролись за то, чтобы у Крыма оставалась своя душа, не растоптанная сапогами оккупанта. И что империя делала все, чтобы эту душу уничтожить и людей выгнать.

Поэтому неудивительно, что Джемилева награждают в Варшаве — столице страны, в которой та же империя проявила себя с такой же неуемной жестокостью и цивилизационной глухотой, как и в Крыму. Стране, граждане которой содействовали краху Российской империи, отбились от советской России и смогли воспользоваться историческим шансом, предоставившимся после бесславного краха Советского Союза.

У каждого из нас свой счет к страшной империи, вытаптывающей все живое. Вот почему так ценен опыт и авторитет таких, как Мустафа Джемилев — людей, не побоявшихся бросить вызов злу тогда, когда еще ничто, казалось, не предвещало поражения мрака.

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