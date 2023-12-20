Видеофакт: Русский оккупант совершил самоубийство на поле боя

Видеофакт: Русский оккупант совершил самоубийство на поле боя3
- 20.12.2023, 13:15
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После внезапного взрыва.
Раненый российский оккупант совершил самоубийство, дострелив себя из автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента опубликована в соцсетях.
На записи видно три оккупанта, находящиеся возле, очевидно, неисправной бронемашины.
После внезапного взрыва все трое двигаются достаточно слабо и прижимаются к земле.
В этот момент один из них поворачивает автомат стволом к себе и давит на спусковой крючок.