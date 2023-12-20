Под Минском продают оригинальный дом с полосатым фасадом 20.12.2023, 13:27

С чем связан такой необычный вид?

В Смиловичах продается дом после основательной реконструкции — у него новый реечный фасад, стильный интерьер и современная инженерная начинка. На него стоит обратить внимание тем, кто рассматривает альтернативу двушке в пригороде — здесь за те же деньги можно купить гораздо больше квадратных метров, пишет Realt.by.

Смиловичи городок небольшой и тихий, но в плане инфраструктуры вполне развитый: имеются школы, детские садики, колледж, лицей, музыкальная школа, центр творчества, рынок, магазины, почта, банк, баня, амбулатория, музеи и кафе. Рядом река Волма и лес.

Дом расположен в старом районе частной застройки, рядом с центром. Ему уже, считай, полвека, но после глобальной реконструкции в 2021 году он опять как новый.

Сруб, фронтоны и скаты крыши утеплили, фасад обшили узкими деревянными планками в пропитке. Причем некоторые из них более темные, поэтому внешние стены выглядят необычно и стильно. Вместо шифера на крыше теперь металлочерепица, вместо старых окон — теплые стеклопакеты в рамах ПВХ.

Площадь дома после реконструкции увеличилась до 113,4 м² за счет освоения чердачного пространства (там теперь две спальни).

На первом уровне расположены две жилые комнаты, кухня, санузел, топочная.

На полу в комнатах лежит ламинат, в коридоре и кухне — плитка с подогревом.

Санузел совмещенный, с душевой кабиной, полностью облицован плиткой.

Дом подключен ко всем необходимым коммуникациям: электричеству, местной канализации, центральному водопроводу и газу.

Участок довольно большой — 19,7 сотки. Он огорожен, благоустроен, имеется гараж с ямой.

Стоимость этого дома в Смиловичах — 84 900 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».