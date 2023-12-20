В Луганской области вспыхнул стихийный бунт против российской администрации 2 20.12.2023, 13:33

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В городах ОРДЛО — коллапс.

В городе Суходольске на оккупированной территории Луганской области Украины вспыхнул стихийный бунт местных жителей.

Причиной беспорядков стало отсутствие электричества и воды, которое продолжается уже 7 суток.

Видео в своем Telegram-канале публикует журналист Денис Казанский.

Толпа собравшихся потребовала у главы местной оккупационной администрации коллаборациониста Александра Кобца принять меры по ликвидации последствий снегопада, который прошел в городе несколько дней назад.

Очевидцы сообщают, что по всему городу разбросаны оборванные провода линий электропередачи которые представляют серьезную опасность для жителей.

Проблема усугубляется тем, что в городе нет достаточного количества рабочих бригад для уборки оборванных проводов и ремонта линий, так как многие из них были мобилизованы в российскую армию оккупационной администрацией.

По словам местных жителей, они устали от безразличия оккупационных властей к их проблемам. Они требуют обеспечить им нормальные условия жизни.

Стихийный бунт в Суходольске является свидетельством нарастающего недовольства местного населения оккупационной властью.

Отсутствие электричества и воды, а также другие проблемы, вызванные войной, приводят к росту протестных настроений среди жителей оккупированных территорий.

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