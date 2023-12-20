У Путина свербит Александр Невзоров

20.12.2023, 13:41

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Не терпится спасать «гномычей».

Свербит у Путина.

Он не может дождаться своих «выборов» и загодя начинает «наводить полный совок» в стране.

Парады физкультурников были такой же яркой приметой жизни, как коммунальные квартиры и съезды КПСС.

Сейчас парады физкультурников позволят хоть чем-то занять всяких плющенко-дзюб-поветкиных и других «гномычей».

Те из большого спорта выдворены. Нынче они «околачивают груши» на самопальных «чемпионатиках» или звенят яйцами на корпоративах.

Для них физкультурные парады станут спасением. Они смогут в гордом строю, с флагами России долго маршировать на месте перед стайкой маразматиков на мавзолее.

Александр Невзоров, t.me

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