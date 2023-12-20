У Путина свербит
- Александр Невзоров
- 20.12.2023, 13:41
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Не терпится спасать «гномычей».
Свербит у Путина.
Он не может дождаться своих «выборов» и загодя начинает «наводить полный совок» в стране.
Парады физкультурников были такой же яркой приметой жизни, как коммунальные квартиры и съезды КПСС.
Сейчас парады физкультурников позволят хоть чем-то занять всяких плющенко-дзюб-поветкиных и других «гномычей».
Те из большого спорта выдворены. Нынче они «околачивают груши» на самопальных «чемпионатиках» или звенят яйцами на корпоративах.
Для них физкультурные парады станут спасением. Они смогут в гордом строю, с флагами России долго маршировать на месте перед стайкой маразматиков на мавзолее.
Александр Невзоров, t.me