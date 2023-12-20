Вернувшегося из Германии айтишника судят по статье о госизмене 18 20.12.2023, 13:46

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Алексей Новогродский

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

18 декабря в Гродненском областном суде начался суд над Алексеем Новогродским. Его обвиняют по статье об измене государству. Подробности дела неизвестны. По этой статье Новогродскому грозит до 15 лет лишения свободы. «Наша Нiва» собрала информацию о Новогродском.

Алексею 38 лет, он родился в деревне Паперня Лидского районе. При рождении у него была фамилия Чековый, позже он сменил ее на Новогродский. Он учился в Минском радиотехническом колледже, а затем в БГУИР.

Согласно базам «Киберпартизан», Алексей в 2005 году работал священником. В 2007 году он стал работать в «Белфармации», в 2008 гоу был сисадмином и директором в ОДО «Философия», которое занимается брошюровочно-переплетной и отделочной деятельностью. Примерно в это время он сменил фамилию на Новогродский. С 2011 года в Беларуси Алексей официально не работал.

В 2015 году Алексей жил в Польше, а в 2019 и 2021 писал, что живет в Германии, занимается искусственным интеллектом и работает в компании EDEKA GmbH/WITRON. Основные мессенджеры Новогродского были привязаны к немецкому номеру, электронная почта была на немецком домене.

Новогродский издал несколько фантастических рассказов («За руку с Антихристом» в 2020 году, «Илья и его команда против пришельцев» в 2021 году и «За руку с ангелом» в 2022 году). Также он участвовал в организованной НАН конференции «Философия и вызовы современности» в 2021 году. Там он выступил с докладом «Сознание и искусственный интеллект».

Когда задержали Новогродского неизвестно. В последний раз он был на своей странице в «ВКонтакте» 29 декабря 2022 года.

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