Универсальные подарки на Новый год: что можно купить в последний момент 4 20.12.2023, 13:57

1,928

Для тех, кто еще находится в поиске интересных идей.

Декабрь – это безумный месяц, потому что все готовятся к новогодним праздникам, украшают дом, дорабатывают незавершенные дела и ищут подарки семье и друзьям. Но не всегда выходит купить все вовремя.

Сайт OBOZ.UA составил подборку универсальных подарков на Новый год, которые точно пригодятся. Если вы еще в поиске интересных идей, то выбирайте из списка ниже.

Светодиодная свеча на батарейках

Это не только оригинальный, но и полезный подарок, который пригодится в случае отключения электроэнергии. Свеча – красивый элемент декора и альтернативный источник света.

Домашний текстиль

Полотенца или теплый плед – универсальный подарок, который понадобится в холодное время года. Вы также можете заказать индивидуальный дизайн или надпись, например, для банного полотенца.

Термос

Термос или термочашка – хороший вариант для подарка, если человек часто путешествует или это точно пригодится при отключении света. Купите еще вкусный чай, кофе или какао, и ваш друг или семья будут пить горячие напитки, вспоминая о вас.

Носки

На первый взгляд кажется, что это скучная идея, и такой подарок только неприятно удивит близких. Но нужно творчески подойди к такому подарку. Вы можете выбрать носки с новогодним ярким дизайном. Есть также много вариантов с шутливыми надписями и забавными рисунками.

Календарь

Выбирайте календари, где написаны рецепты, интересные истории или подробно расписано о том или ином празднике. Этот подарок будет полезным и познавательным. Все зависит от предпочтений человека.

Набор косметики

Средства для домашнего ухода – это всегда удачный подарок. Крем для лица, тела, рук или шампунь всегда пригодятся.

Ароматизаторы для дома

Приятный аромат в доме создает особую и уютную атмосферу. Вы можете приобрести аромасвечки или аромапалочки. Главное знать, какой запах нравится хозяевам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».