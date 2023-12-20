Южный Кавказ дрейфует в Европу? 1 Георгий Арутюнов

20.12.2023, 13:59

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Как 2024 год определит судьбу Армении, Азербайджана и Грузии.

Российские политические элиты, заявившие о своем противостоянии Западу, пошли на тесное сотрудничество с «изгоями» и «полуизгоями» мирового истеблишмента. И если российское «сотрудничество» с Северной Кореей носит прежде всего военный характер, то в других случаях эти взаимоотношения куда более разнообразны. Среди стран, которые оказались в связке с преступлениями путинского режима, наиболее ярко проявил себя Иран, открыто поставляющий России беспилотники для войны в Украине. Не менее важной является и роль Турции — государства, обеспечивающего почти всю российскую логистику в Средиземноморье, а также Азербайджана, ставшего ключевым узлом транспортировки российских энергоресурсов в Европу и на Ближний Восток. Положение Азербайджана мы рассмотрим отдельно, но и Иран с Турцией на данный момент представляются незаменимыми партнерами российского режима — без их поддержки никакая российская экспансия не была бы возможной.

Россия, Турция и Иран — это тот непосредственный внешний контекст, внутри которого географически существует регион Южного Кавказа. Казалось бы, при таком соседстве судьба этого региона предрешена. И действительно, долгое время все вопросы на Южном Кавказе решались лишь при инициативе и непосредственном участии этих трех сторон. Россия оккупировала грузинские территории Абхазию и Самачабло, что до сих пор позволяет ей постоянно держать горящий факел у фитиля пороховой бочки, способной «подорвать» Грузию. Между Арменией и Азербайджаном развернулся кровавый карабахский конфликт, в создании и «модерации» которого Россия приняла самое непосредственное участие. Сформировав достаточный набор из противоречий и конфликтных ситуаций, Россия долго обеспечивала себе роль гегемона, благосклонного то к одним странам региона, то к другим, а на деле — лишь к преступным интересам российской элиты.

Турция и Иран всё это время имели отлаженные механизмы взаимодействия с Россией и, казалось, были удовлетворены сложившимся статус-кво. Однако начало войны в Украине позволило и туркам, и иранцам выставить России новую цену за терпимость к ее амбициям.

В результате Турция резко усилила свои позиции на Южном Кавказе, а Иран, похоже, находится в шаге от приобретения ядерного оружия, не в последнюю очередь благодаря поддержке российских специалистов.

Грузинский хаб

Между Азербайджаном и Турцией лежит Грузия — государство, имеющее огромную важность для всего Южного Кавказа в целом. Через Грузию проходят транспортные пути, позволяющие России экспортировать свои нефть и газ на запад. Грузия — единственная из стран Южного Кавказа — имеет выход к Черному морю, а также обладает огромным потенциалом для того, чтобы выбросить из логистической игры и Россию, и Турцию одновременно. Для этого достаточно построить в Грузии один значительный глубоководный порт, который позволит экспортировать товары и энергоресурсы из Грузии прямиком в Европу.

Контроль за нефтепроводом Баку — Тбилиси — Джейхан, ведущим в Турцию, а также за другими логистическими структурами на территории Грузии, является для российской власти стратегической задачей. Именно в результате российского давления власти Грузии, пришедшие на смену правительству Михаила Саакашвили, отказались строить глубоководный порт в местечке Анаклия — и это несмотря на то, что проект был уже утвержден, а финансирование для него обеспечено.

Несмотря на известное потепление в грузинско-российских отношениях в период правления «Грузинской мечты», европейский курс страны сохраняется приоритетным, что вызывает плохо скрываемое раздражение в Кремле. Время от времени российские чиновники озвучивают прямые и косвенные угрозы в адрес Грузии — смысл их сводится к тому, что Россия в любой момент может активизировать конфликты в Абхазии и Самачабло и дестабилизировать страну.

На этом фоне огромной поддержкой политической стабильности в Грузии выглядит решение Европарламента придать Грузии официальный статус кандидата в члены Европейского Союза. Получение Грузией этого статуса рассматривается в стране не только в контексте дальнейшего экономического развития Грузии, но и в качестве механизма укрепления ее политической безопасности.

Для Евросоюза, в свою очередь, укрепление своих позиций в Грузии означает перспективу контроля над важнейшей транспортной развязкой, которая соединит потенциальных поставщиков энергоресурсов и других товаров в Азии с Европой.

Тлеющий карабахский конфликт 35 лет подряд, вплоть до сентября этого года, был главным инструментом, посредством которого Россия осуществляла свой контроль над Арменией и Азербайджаном. Понимая риски, связанные с развязыванием войны в Украине, и осознавая стратегическую необходимость дальнейшего упрочения своих позиций в Азербайджане, Россия, номинальный союзник Армении, выступила фасилитатором военной агрессии Азербайджана в отношении подконтрольного Армении Нагорного Карабаха.

Российский план состоял в следующем: вернуть Азербайджану контроль за территорией Нагорного Карабаха, став при этом гарантом физической безопасности проживавшего в Нагорном Карабахе армянского населения. С этой целью сразу после карабахской войны 2020 года Россия незаконно ввела на территорию Нагорного Карабаха свои вооруженные силы, назвав их «миротворческими», несмотря на отсутствие у РФ такого международного статуса.

По сути, армянское население Арцаха (так на армянском языке называется Нагорный Карабах) было взято российскими «миротворцами» в заложники для того, чтобы Армения, подписавшая с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, стала более покладистой и предсказуемой в исполнении российских указаний. Главным требованием властей России было предоставление ФСБ России контроля над транзитом грузов из Азербайджана в Турцию через территорию Армении.

Однако что-то в российском плане пошло не так. Армения своей территории россиянам не уступала, в чём получила поддержку со стороны США. Власти же Азербайджана постоянно требовали у россиян всё больших уступок в Нагорном Карабахе, как территориальных, так и политических. Россия с радостью шла на это «сотрудничество», получая взамен стабильный транзит своих энергоресурсов в Турцию. Тем не менее, аппетит властей Азербайджана лишь разгорался — военное давление переросло в тотальную блокаду армянского населения Нагорного Карабаха. Девять месяцев жители анклавного Нагорного Карабаха были лишены базовых поставок продуктов питания, газоснабжения, электричества.

В сентябре нынешнего года азербайджанское руководство приняло решение возобновить боевые действия и вновь атаковать Нагорный Карабах, завершив этой агрессией девятимесячный период полной блокады. Российские войска — вероятно, рассчитывая, что Армения ввяжется в войну с Азербайджаном и попросит Россию о помощи, — никак не вмешались в ситуацию.

В результате всё армянское население Нагорного Карабаха — на момент возобновления боевых действий порядка 100 тысяч человек — было насильственно изгнано.

Подавляющее большинство этих людей нашли приют в Армении, где правительство при поддержке ЕС и США развернуло деятельность по интеграции новоприбывших беженцев. Вместе с тем боевые действия не были перенесены на территорию Армении и никакого «коридора» Армения россиянам не сдала.

Разворот Армении

Долгое время Армения воспринималась внешними наблюдателями в качестве российского прокси. Это впечатление поддерживалось участием Армении в российских «интеграционных проектах», таких как ОДКБ или ЕАЭС. Тем не менее, поведение российских властей в ходе войны в Карабахе было расценено в Ереване как явное предательство союза. Власти Армении сделали выводы: принялись интенсивно укреплять отношения с другими партнерами, прежде всего с США, Францией, Великобританией, Германией, ЕС в целом, а также с Индией.

На сегодняшний день официальная московская пропаганда воспринимает Армению в качестве наиболее «антироссийской» страны Южного Кавказа — и это невзирая на то, что на территории Армении до сих пор находятся российские войска.

Представители Армении стабильно игнорируют встречи ОДКБ, Франция оказывает Армении военную поддержку, а вопросы, связанные с армянскими беженцами из Нагорного Карабаха, рассматриваются в Европарламенте, а также в Конгрессе и Сенате США.

Наряду с этим правительство Армении предложило революционную для региона логистическую программу под названием «Перекресток мира». Эта программа подразумевает установление Арменией дипломатических отношений с Турцией и Азербайджаном и строительство новой транспортной инфраструктуры при объединении Ирана с Грузией, а Азербайджана с Турцией. Вкупе с логистическими возможностями Грузии она способна кардинально перекроить всю логистическую карту Южного Кавказа.

Главная особенность этой программы — все дороги и транспортные узлы пребывают под суверенитетом той страны, по которой они проходят.

Всё это не может не вызывать резкого сопротивления со стороны российских властей, ведь вследствие такой позиции Армении Россия очевидно теряет контроль не только над Арменией, но и над процессами на Южном Кавказе в целом.

Выбор Алиева

Самым слабым звеном на Южном Кавказе остается Азербайджан.

Представители правительства и дипкорпуса США очень плотно работают с азербайджанской диктатурой. Ильхам Алиев прямо сейчас должен сделать окончательный выбор: либо он согласится с международным правом, установит мир с Арменией, откажется от территориальных претензий в ее адрес, а также восстановит права жителей Нагорного Карабаха, в том числе и их несомненное право на самоопределение. Либо станет южнокавказской Ливией времен Каддафи: Алиев перестанет устраивать заинтересованные стороны и они разделят Азербайджан между собой на зоны интересов.

Но предположим, что Азербайджан изменит свою политику и согласится с требованиями международного права. Как на это отреагирует руководство России? Поддержит ли такое решение властей Азербайджана Турция Эрдогана? Не возникнет ли дополнительных вопросов к Алиеву со стороны Ирана?

Ответы на эти вопросы не лежат на поверхности, но можно определенно ожидать новых сложностей для азербайджанских властей.

Несколько недель назад были сделаны шаги, которые очерчивают контуры возможного выбора Алиева: Армения и Азербайджан провели первый обмен пленными, а представитель азербайджанского МИД согласился отправиться в Вашингтон на очередной раунд переговоров со своим армянским коллегой. А спустя несколько дней после этого события Ильхам Алиев объявил о досрочных президентских выборах в Азербайджане.

По мнению руководителя департамента конфликтологии Института мира и демократии Азербайджана Арифа Юнусова, перенос выборов — это попытка Алиева максимально оттянуть время, чтобы избежать давления со стороны США и саботировать мирное соглашение с Арменией.

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Тем не менее, аргументы Вашингтона в южнокавказской дипломатии всё еще выглядят несколько более убедительными, нежели аргументы Москвы. Сотрудничество США и Евросоюза при наличии достаточной политической воли со стороны властей государств Южного Кавказа потенциально способно кардинально преобразить регион.

Однако вся постсоветская история показывает нам, что любое ценностное развитие в этом регионе нуждается в физической защите. В противном случае диктаторы и международные преступники, в изобилии встречающиеся на Южном Кавказе, способны обрушить свои армии и полицейские режимы на ростки свободы, потопив их в крови.

Получится ли у свободного мира отстоять свободный Южный Кавказ, во многом покажет грядущий 2024 год.

Георгий Арутюнов, «Новая газета Европа»

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