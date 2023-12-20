Оккупанты в панике: украинцы провели громкие операции в Мелитополе 20.12.2023, 14:07

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Россияне не могут поставлять оружие своим войскам.

Партизаны во временно оккупированном Мелитополе провернули две «громкие» операции. Деталями 20 декабря в эфире «24 Канала» поделился городской голова Иван Федоров.

Силам сопротивления удалось организовать «взрывной сюрприз» для одного из «коллаборационистов-гастролеров». Он приехал в захваченный ВС РФ город, чтобы работать в оккупационной полиции.

«Не он был мишенью. Был мишенью другой предатель, но пострадал этот. Это хорошо. Немного меньше их стало, кто будет приезжать. Они будут понимать, чем будут заканчиваются их приезды», — рассказал Федоров.

Также на прошлой неделе партизаны устроили взрыв на железной дороге. Им удалось поразить тепловоз и несколько вагонов.

По словам мэра Мелитополя, самое главное, что пострадала сама ветка. Эта операция ударила по вражеской логистике. Российские оккупанты еще какое-то время не смогут поставлять по этой железной дороге оружие, а также ворованные зерно и руду.

Россия строит новую железную дорогу

Как объяснил Федоров, на территории Украины уже есть ветка, которая соединяет Донецк с Крымом. Однако она проходит близко к линии фронта в Запорожской области — вблизи Токмака и Волновахи.

«Враг понимает, что не может ею пользоваться, потому что есть риск поражения грузов. Поэтому они пытаются построить новую железнодорожную ветку, которая будет вблизи Азовского побережья», — пояснил городской голова Мелитополя.

Он выразил надежду, что ВСУ не дадут врагу построить новую железную дорогу.

Напомним, 15 декабря во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Партизаны взорвали поезд, который ежедневно доставлял боеприпасы и топливо из Крыма.

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