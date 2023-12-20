57-летняя белоруска написала «оскорбительные» комментарии о Лукашенко и Караеве

57-летняя белоруска написала «оскорбительные» комментарии о Лукашенко и Караеве4
- 20.12.2023, 14:15
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Что было дальше?
Суд Московского района Бреста приговорил 57-летнюю жительницу Бреста Ирину Санковскую к 1,5 годам колонии по статьям о «надругательстве над госсимволами» (статья 370 УК), «оскорблении представителя власти и Лукашенко» (статьи 369 и 368 УК), пишет правозащитный центр «Весна».
Брестчанку обвинили в том, что в 2020 и 2021 годах она в одном из телеграм-чатов опубликовала фото госфлага Беларуси, на фоне которого была изображена нацистская свастика.
Кроме того, в вину Ирине Санковской вменили несколько комментариев про экс-министра МВД Юрия Караева и Александра Лукашенко, которые суд счел оскорбительными.
При задержании силовики сняли видео с Ириной Санковской, в котором заставили ее извиняться за комментарии. Брестчанка стоит перед камерой в наручниках.