Патриарх Кирилл смотрел на выступление двойника с явной издевкой 5 Телеграм-канал «Генерал СВР»

20.12.2023, 14:21

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«Василич» совсем не тот человек, за которого себя выдает.

Вчера двойник президента России Владимира Путина принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

В зале собралось настолько много суровых мужчин, что дублер начав было произносить свою речь, отвлекаясь от написанного на бумаге текста, увидев, что на его кураж аудитория никак не реагирует, засмущался и продолжал уже, в основном, уткнувшись в написанное.

Сама речь «президента» не заслуживает серьезного внимания, так как она изобилует враньем и преувеличениями с восторженными анонсами.

Интересно и показательно восприятие выступления «президента» военными. В основном это угрюмое осознание того, что перед ними человек, который несет откровенную чушь, но этому приходится хлопать в ладоши, иногда стоя.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов уже некоторое время назад «подвязавший» с злоупотреблением алкоголем, выглядел свежее чем обычно. Герасимов в курсе событий, он знает, что Путин мертв, и не в восторге от общения с двойником президента, но деваться ему некуда.

Присутствовавший на коллегии секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев не столько слушал бредни двойника, сколько наблюдал за реакцией присутствовавших в зале на выступление.

Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин смотрели на военных: один с завистью, понимая, что после коллегии большинство ожидает попойка, а другой с вожделением, так как и сам участвуя в ролевых играх любит наряжаться в форму, правда, в основном в кожаную.

Александр Бортников, слушая двойника отдыхал, он входит в «политбюро 2.0», а реальным управлением в ФСБ занимается Сергей Королев.

Сергей Шойгу находясь в странном положении при нынешней власти, должен чувствовать себя не очень уютно, не представляя четких и понятных перспектив, тем не менее на коллегии выглядел спокойным, впрочем, пока «политбюро 2.0» в нем нуждается, он может быть спокоен.

Патриарх Кирилл являясь первым вдохновителем народа России на войну, смотрел на выступление двойника с явной издевкой, отлично зная, что «Василич» совсем не тот человек, за которого себя выдает.

Сложно сказать, кого на коллегии было больше глупцов или лицемеров, но иных там не было абсолютно точно.

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