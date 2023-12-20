Боевой дельфин атаковал судно с российскими военными у Керченского моста 3 20.12.2023, 14:32

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Один из кораблей с «нахимовцами» едва не ушел на дно.

Против российских оккупантов воюют не только украинские бойцы, но и крымские дельфины – недалеко от Керченского моста морское животное едва не потопило лодку с нахимовцами.

Об этом рассказали в одном из российских Telegram-каналов, передает apostrophe.ua.

В процессе тренировочных учений курсантов Черноморского высшего военно-морского училища один из кораблей едва не ушел на дно из-за нападения дельфина.

Почему дельфин решил атаковать лодку с будущими моряками остается загадкой, однако в боковой части нашли следы от удара животного, а само морское судно чуть не перевернулось.

Согласно информации из некоторых источников, один из нахимовцев все-таки выпал за борт, после чего считается пропавшим без вести, однако на флоте эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Стоит отметить, что в этот день были плохие погодные условия, однако это не остановило руководство, которое все же решило проводить учения с несовершеннолетними курсантами. Более того – в этот день также практиковалась эвакуация с тонущего корабля в зимний период при высоких волнах.

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