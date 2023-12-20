На белорусских предприятиях началась «дронофобия» 1 20.12.2023, 14:31

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Убыточный Светологорский комбинат закупает систему защиты от БПЛА.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат 18 ноября объявил тендер о поставке предприятию комплекта оборудования противодействия беспилотным летательным аппаратам. За такую систему, а также за монтаж оборудования, выполнение пусконаладочных работ и обучение персонала работе с оборудованием комбинат готов отдать 700 тысяч рублей (более 210 тысяч долларов) из собственных средств.

Отметим, что ранее Светлогорский ЦКК входил в тройку самых убыточных акционерных обществ Гомельской области.

Предприятие ждет предложений как от резидентов, так и от нерезидентов Беларуси до 27 декабря, а поставка должна быть осуществлена до 31 августа 2024 года.

«Флагшток» изучил документы закупки. В них значится, что производителем оборудования должны быть только страны-члены Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Само оборудование должно представлять собой многоуровневую информационно-управляющую систему сбора, обработки, передачи и хранения информации. Дальность обнаружения БПЛА должна составлять не менее 2 километров, а дальность подавления каналов связи — не менее километра.

«Система предназначена для повышения уровня защищенности, доступности и непрерывности технологических процессов путем обнаружения БПЛА, совершающих полеты в непосредственной близости и представляющих угрозу, а также подавления каналов связи, управления и навигации», — говорится в техзадании.

То есть, в целом, цель системы — выявлять и подавлять БПЛА. Отмечается, что подсистема подавления должна обеспечивать подавление каналов навигации, среди которых российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС, а также GPS, Galileo, BeiDou.

Ранее Флагшток сообщал, что после атаки на российский самолет в Мачулищах Мозырский НПЗ решил закупить систему наблюдения за беспилотниками. Цель закупки системы была подобной — мониторинг полетов БПЛА, «угрожающих непрерывности технологических процессов».

Правда, мозырский завод готов был отдать за оборудование намного больше — 1 700 000 рублей. Сообщалось, что система должна находить беспилотники при помощи оптических, лазерных, радиолокационных технологий, а также — место расположения пульта БПЛА. В закупке не объяснялось, что система должна делать с обнаруженными летательными аппаратами.

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