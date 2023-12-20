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Маленькая белоруска нарисовала 1155 рисунков для израильских солдат

  • 20.12.2023, 14:40
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Маленькая белоруска нарисовала 1155 рисунков для израильских солдат

Сувениры для военных стали делать и ее родители.

9-летняя белоруска Марта Бородина нарисовала 1155 рисунков для израильских солдат, сообщает «Немецкая волна». Ее семья уехала из Беларуси из-за политического преследования сначала в Грузию, а потом в Израиль. Сейчас они живут недалеко от границы с сектором Газа. 13 октября Марта с отцом посетила волонтерский центр, где собирали посылки для военнослужащих, в каждую из них клался детский рисунок. Девочка тоже начала рисовать — в тот день в центре она сделала около 20 рисунков, а затем продолжила дома. Пока не было занятий в школе, она создавала по 50-60 рисунков в день.

На первых рисунках Марта Бородина оставляла номер телефона, но звонков с благодарностями было так много, что она перестала это делать. Девочке также передали несколько фото солдат, держащих в руках ее рисунки. По словам отца девочки Олега Бородина, некоторые военные используют их в качестве оберегов. Сувениры для военных стали делать и родители Марты.

Армия обороны Израиля после террористической атаки ХАМАС 7 октября проводит зачистку от террористов сектора Газа.

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