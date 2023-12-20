Указ Путина вызвал громкий скандал между Германией и РФ 11 20.12.2023, 14:45

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Такое произошло впервые.

Между Германией и Россией разгорелся громкий скандал: Путин подписал указы о принудительной продаже российским собственникам долей немецкой Wintershall (крупнейшая нефтегазовая компания Европы) и австрийской OMV в компаниях, владеющих правами на разработку Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского газового месторождения, пишет «Агентство».

Россия в одностороннем порядке пошла на принудительный отбор бизнеса, после чего разразился скандал.

Компания Wintershall выступила с резкой публичной критикой российских властей после того, как Путин подписал указ о принудительной продаже ее бизнеса. Как заявил представитель Wintershall, Москва потеряла статус надежного партнера.

Компания Carlsberg, которая заявляла о «краже» своего бизнеса после введения внешнего управления в ее российских активах, позднее столкнулась с арестом ее менеджмента.

«Президентский указ является еще одним подтверждением: Россия больше не является надежным экономическим партнером и непредсказуема во всех отношениях», — сказал пресс-секретарь компании.

Также в компании сообщили, что узнали об указе Путина из СМИ и сейчас анализируют произошедшее. Согласно информации российских властей, цену на отобранные активы определит правительство, а деньги будут заморожены в России.

Это первый случай принудительной продажи активов компаний из западных стран. До этого Россия только вводила внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам.

Wintershall — крупнейшая нефтегазовая компания Европы. 72,7% принадлежат немецкому концерну BASF. После начала войны в Украине компания не собиралась покидать российский рынок, но в январе 2023 года сообщила, что уйдет из России из-за правительственных ограничений.

OMV после начала войны отказалась от инвестиций в Россию и сообщила о намерении пересмотреть свою долю в Южно-Русском нефтегазовом месторождении.

Гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен ранее после введения внешнего управления в «Балтике» назвал действия Москвы кражей бизнеса.

После этого силовики задержали двоих топ-менеджеров «Балтики» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского по статье о мошенничестве. Их обвинили в действиях в интересах Carlsberg Group.

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