Как украсить елку, чтобы привлечь удачу в 2024 году 2 20.12.2023, 14:55

Этой традиции до сих пор придерживаются во многих домах.

Люди верят, что с помощью одного украшения на елке они смогут не только обеспечить свое финансовое благополучие, но и уберечь своих близких, пишет telegraf.news.

О чем идет речь?

Когда старый год подходит к концу и приходит новый, многие из нас верят в новые начинания и надеются, что многие планы, цели и мечты наконец-то сбудутся. Согласно некоторым поверьям, еще в момент наряжания елки мы уже можем гарантировать себе финансовый успех в наступающем году.

Оказывается, согласно приметам, есть одна вещь, которая может это сделать, лишь бы она была на елке. Речь идет о звезде золотого цвета, которую нужно надеть на верхушку. Люди верят, что именно она является ключом к успеху и может принести богатство в новом году.

Однако золотая звезда, помещенная на верхушку елки, — это не только «приманка» денег и возможность обеспечить финансовый успех, но еще и символ Вифлеемской звезды. Именно за ней шли три королевы в хлев, когда родился Иисус. Поэтому некоторые также верят, что соответствующее украшение на елке гарантирует, что мы и наши близкие благополучно вернемся домой.

Многие верят в подобные приметы и каждый год придерживаются их в своих домах. Они не причиняют никому вреда и в то же время дают людям надежду, что они таким образом обеспечивают богатство и безопасность себе и своим близким.

Многие неправильно вешают гирлянду?

Кстати, при украшении елки для многих кроется немало раздражающих моментов. Один из них связан с развешиванием световой гирлянды. Обмотать вокруг елки провод со светящимися огоньками так, чтобы они не запутались в мишуре, не закрывали собой игрушки и горели красиво, как в любимых рождественских фильмах, не многим удается с первого раза. Оказывается, многие просто делают это «неправильно» и существует простой способ украсить елку «огоньками» без лишних мучений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».