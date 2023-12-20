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Иван Охлобыстин попал под обстрел и поймал пулю на Донбассе

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  • 20.12.2023, 14:59
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Иван Охлобыстин попал под обстрел и поймал пулю на Донбассе
Иван Охлобыстин

Окончательной ликвидации актера-путиниста помешал бронежилет.

Одиозный российский актер Иван Охлобыстин, яро поддерживающий войну в Украине, едва не был ликвидирован на оккупированном Россией Донбассе. Z-патриот якобы попал под обстрел и даже «поймал пулю».

Ликвидировать кремлевского артиста помешал его бронежилет. По крайней мере, именно такую историю рассказала дочь путиниста Евдокия в своем Instagram, передает obozrevatel.com.

Вместе с Охлобыстиным на захваченные украинские территории приехала его жена. В своих соцсетях Евдокия с восторгом назвала родителей-фанатиков войны «психами», которыми она гордится.

«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», – с восторгом высказалась девушка о родителях-путинистах.

Напомним, это уже не первый раз Охлобыстин едва не умер на Донбассе. Он раньше сам рассказывал, как едва не погиб со всей семьей на оккупированных Россией украинских территориях.

Интересно, что сам Охлобыстин признает: визиты путинистов на оккупированные украинские территории выглядят как «цирковая клоунада». Летом этого года он посещал многострадальный Мариуполь. Там приспешник террористов зашел в разбомбленный русскими театр и цинично разрыдался.

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